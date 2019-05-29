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نوال الزغبي متحمسة جدا للقاء جمهورها السعودي!

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 29 مايو 2019 - 3:54 مساءً
نوال الزغبي متحمسة جدا للقاء جمهورها السعودي!

تحيي الفنانة اللبنانية نوال الزغبي حفلها الغنائي الأول في المملكة العربية السعودية في فترة عيد الفطر القادم.

وتستعد المغنية اللبنانية لإحياء حفلة فنية بعيد الفطر في منطقة الأحساء بالسعودية، يوم الخميس 7 يونيو القادم، بمشاركة الفنان الكويتي عبد الله الرويشد.

وغردت الزغبي في صفحتها على “تويتر” قائلة: “محمسة كتير إلتقي بالجمهور السعودي الرائع بالسعودية لأول مرة، ناطرتكن بسهرة حفلات العيد في السعودية”.

ويعد هذا الحفل الأول للفنانة الزغبي كما أنها هي أول المطربات العربيات التي تغني في منطقة الأحساء.

ويأتي حفل الفنانة اللبنانية ضمن مجموعة “حفلات العيد السعودية” من تنظيم شركة “روتانا” وإشراف الهيئة العامة للترفيه.

المصدر: تويتر

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