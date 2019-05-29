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ظهور باهت لـ هيفا وهبي في رمضان!

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 29 مايو 2019 - 5:28 مساءً
ظهور باهت لـ هيفا وهبي في رمضان!

ضمن أحداث الحلقة الـ20 من مسلسل “الواد سيد الشحات” للفنان المصري أحمد فهمي، وخطيبته الفنانة هنا الزاهد، ظهرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، كضيفة شرف على الحلقة.

تظهر هيفا في الحلقة بشخصيتها الحقيقية، وتمثل أنها تكتب مذكراتها الشخصية، فتحاول هنا الزاهد أن تسرقها، لتهددها أما أن تعمل معها أو تنشر مذكراتها على الملأ.

ظهور هيفا وهبي كان مرورًا عاديًا ضمن أحداث العمل، وجاء باهتاً فلم تحقق الحلقة أي أصداء إيجابية عبر السوشيال ميديا.

“الواد سيد الشحات” بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبد الرحمن، تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز، وإخراج أحمد الجندي، ويعتمد المسلسل على ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف في الحلقات.

ظهور باهت لـ هيفا وهبي في رمضان!
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2019-05-29
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