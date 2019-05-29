“الهيبة الحصاد” و”خمسة ونص” في مرمى الإنتقادات بسبب عدم منطقية هذه الأحداث

شهدت الحلقة الـ21 لكل من مسلسلي “الهيبة والحصاد” و”خمسة ونص” انتقادات واسعة من قبل الجمهور بسبب تضمنهما مشاهد غير منطقية على الإطلاق وغير مقنعة للمشاهد، ما دفع العديد من رواد السوشيال ميديا الى الإستهزاء بالعديد من اللقطات التي تخللت المسلسلين في الحلقتين الماضيتين امس.

انتقادات لـمسلسل “خمسة ونص”

في مسلسل “خمسة ونص” الحلقة الـ21، استغرب الجمهور كيفية قفز صناع العمل بالسنوات بهذه الحلقة واختصار الأحداث، بينما بقي الجميع (بيان نجم الدين، سهيلة، غمار الغانم، جاد، وسوزان) في نفس مراحلهم العمرية ونفس أشكالهم بدون أي تغيير طال على ملامحهم، لنشاهد طفل “الطبيبة بيان نجم الدين” وهو بعمر الـ4 سنوات تقريبا.

كما استغرب رواد السوشيال ميديا قرار تحالف “سوزان” (رولا حمادة) مع “غمار الغانم” (قصي خولي) الفجائي وذلك بعد مضي كل هذه السنوات في القصر، وتهديد “سوزان” لغمار بكشف زواجه السري بحال لم ينصاع لرغبتها رغم بأنها هي من دبرت زيجته قبل سنوات مضت…أي انها كانت تستطيع ان تستخدم هذه الضغوطات عليه قبل سنوات، وليس الآن بعد مضي نحو 4 سنوات من سكنهما معاً في القصر.

انتقادات لمسلسل “الهيبة الحصاد”

من جهته، تعرض ايضا مسلسل “الهيبة الحصاد” لسخرية نشطاء السوشيال ميديا في أحداث الحلقة الـ21، حيث يقوم “جبل” (تيم حسن) بإنقاذ “نور رحمة” (سيرين عبد النور) من مكان اختطافها ويتوجه بها الى قريته الهيبة، حتى ان البعض أطلق على “جبل” لقب الشخصية الكرتونية ” غرندايزر””!!.

وطالت الانتقادات كيفية تنقل “جبل” من قريته الى بيروت، مكان احتجاز نور رحمة، بسرعة البرق، ومدججا بالسلاح، بدون أن يعترضه أحد على الطرقات، وايضا، اثناء قيامه بإشعال معركة حامية في مكان احتجاز نور رحمة (سيرين عبد النور) على أحد الشواطئ البحرية في بيروت، بدون أن تتنبه الأجهزة الأمنية لدوي الرصاص المشتعل.

“الهيبة الحصاد” بطولة تيم حسن، سيرين عبد النور، منى واصف، عبدو شاهين، اويس مخللاتي، روزينا اللاذقاني غيرهم من الفنانين، ومن تأليف باسم السلكا وإخراج سامر.