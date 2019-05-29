مؤذن جامع توفّي أثناء أدائه أذان صلاة الصّبح

توفّي المؤذّن رضا معيوف أثناء أدائه أذان صلاة الصبح بجامع “عمر الفاروق” بحي”المندرة” بمدينة القلعة الكبرى (130 كلم جنوب تونس العاصمة).

وذكر شهود عيان أن آخر كلماته كانت “حي على الفلاح” ثمّ سقط مغشيّاً عليه.

والمؤذن عمره 54 عاماً وأب لابن وحيد وعرف بورعه وتقواه.

وقد تأثر الجميع لوفاته ورأوا في تعليقات على مواقع التّواصل الاجتماعي أن الله كتب له حسن الخاتمة، والكل دعوا بالرحمة.

والجدير بالذكر أن حادثة مماثلة حصلت قبل سنوات بـ”مدنين” بالجنوب التونسي، فقد توفّي المؤذن على بن عبد القادر مؤذن” جامع سيدي علي” أثناء إقامته أذان صلاة الفجر.