بداح السبيعي: أين اختفت المسلسلات البدوية

من الأفضل أن أعترف بدايةً بسعادتي بغياب هذا النوع من المسلسلات في هذا الشهر الفضيل، لاسيما أن مستوى الأعمال الدرامية المحلية والعربية عموماً في تقهقر مُستمر عاماً بعد عام، ويتجلّى لنا التقهقر بالمتابعة ومن ردود الفعل السلبية والساخطة على مستوى الإنتاج المعروض من غالبية النقاد والمتابعين، أما المسلسلات البدوية تحديداً فهي ذات مستوى متواضع منذ زمن بعيد، وسبق للإعلامي الكبير حمد العزب -رحمه الله- أن انتقد مستوى المسلسلات البدوية وذكر أنها تُسيء لمجتمع البادية ولا تعكس حقيقته أبداً. ومن المآخذ العديدة التي لاحظها العزب على تلك المسلسلات تحدُّث الممثلين وبطل العمل بلهجة غريبة لا تُشبه لهجة البدو في أي مكان في العالم، مُنبّهاً إلى أن ابن البادية من السهل عليه معرفة قبيلة المتكلّم من دون أن يُصرّح بها بمجرد ملاحظة الفروق اللهجية البسيطة التي تميز لهجة كل قبيلة عن الأخرى. إضافة إلى مشكلة إتقان اللهجة انتقد العزب وجود عادات غريبة تصورها المسلسلات البدوية مع أنه لا وجود لها في حياة البدو، ومن تلك العادات الغريبة على سبيل المثال جلوس المرأة مع الغرباء في مجالس الرجال وتبادل الأحاديث معهم!

ولحسن الحظ فقد تراجع اهتمام المنتجين في السنوات الأخيرة بإنتاج المسلسلات البدوية الجادة، لكن موضوع البداوة ظلّ حاضراً بذات السلبية في حلقات مُنفصلة أو “اسكتشات” من أعمال سخيفة تُسمى مجازاً “كوميدية”، ففي رمضان هذا العام على سبيل المثال عُرض موضوع البداوة في فقرات من مسلسل MBC الهزيل (هايبرلوب)، وأيضاً تناولت حلقة، لا تصفها كلمة “سيئة”، من مسلسل (بلاني زماني) لحسن البلام حياة البدو في الصحراء، ومشاهدة تلك الحلقة السخيفة تؤكد على صدق كلام العزب حول سوء معظم المسلسلات وإساءتها حين تتعرّض لحياة البدو، فهذه الأعمال التي تستجدي ضحكات المشاهدين بتشويه صورة البدو تعرض للمشاهد مخلوقات تتحدث بلهجة غريبة، وترتدي ملابس ملوّنة تشبه ملابس المهرجين، وتدور على ألسنتها أحاديثٌ عبثية عن مواضيع في غاية التفاهة.

لو بذل منتجو المسلسلات البدوية بعض الجهد في الاطلاع على الدراسات الجادة التي عُنيت بحياة البدو وثقافتهم وتنظيمات حياتهم لخرجت أعمالهم بصورة جيّدة ومُقنعة للمشاهدين بعيداً عن السطحية والإساءة، ويكفي أن نذكر من تلك الدراسات دراسة الدكتور سعد الصويان التي صدرت في كتاب (الصحراء العربية ثقافتها وشعرها عبر العصور)، ففي هذا الكتاب الرائع تستمع إلى لهجة البدو الحقيقية كما نقلها الباحث من أفواههم، وتطرب لجزالة وعذوبة الأشعار التي يُنشدونها في مجالسهم وفي جميع مناسباتهم، وتتعرّف بوضوح على جوانب متنوّعة من حياتهم البسيطة والمنظمة التي تتلوّن بين الشدّة والرخاء بحسب المواسم والظروف التي تمر عليهم.

ختاماً أتمنى أن يستمر اختفاء المسلسلات البدوية إلى أن يوجد المنتج الذي يرغب في بذل شيء من الجهد لتقديم مسلسل جيّد وجاد يصوّر حياة البدو في الصحراء بصورة أكثر واقعية وعمقاً، لأن إنتاج مسلسل بدوي في ظل غياب ذلك المنتج لا يعني إلا مزيداً من المسلسلات السيئة والمسيئة.

نقلا عن صحيفة الرياض