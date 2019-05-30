كل الوطن – متابعات: وقع اشتباك مسلح بدولة الكويت، بين ضابط وعسكري في ميدان حولي، قرب الجامعة الأمريكية الدولية، وذلك بسبب خلاف بين الاثنين على فتاة.

وأظهر مقطع فيديو تداولته حسابات على موقع “تويتر”، لحظة اندلاع الشجار بين العسكري والضابط؛ والتي تطورت إلى ضرب مبرح بين الاثنين، ومن ثمّ إطلاق نار في الهواء.

وبدأ الشجار بأن أمسك العسكري الضابط، وتبادل الاثنان اللكمات العنيفة، والركل بالأرجل، ليقوم بعدها العسكري بإخرج سلاحه وإطلاق أعيرة نارية في الهواء؛ محاولًا قتل الضابط إلا أن السلاح سقط منه.

ووفقًا لشهو عيان، فإن الشجار بين الضابط والعسكري، كان بعد حفل تخرج طلاب الجامعة الأمريكية، وذلك بسبب مواعدة فتاة من جانب الاثنين، وخلاف بينهما. وفي ذات السياق، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق في الواقعة، بحسب صحيفة “الوطن” الكويتية.

يشار إلى أن الحادثة أثارت الفزع والرعب في قلوب سكان ميدان حولي، إلا أن الشرطة جاءت بعد ذلك، واستطاعت توقيف الاثنين، وإيداعهما السجن لحين الإنتهاء من التحقيقات.

شاهد.. حرب شوارع في الكويت.. اشتباكٌ بالأسلحة بين ضابط وعسكري بسبب فتاة