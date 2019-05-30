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بعد طمأنة جمهور سهير البابلي على صحتها.. شاهدوا ماذا فعلت اسعاد يونس

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 30 مايو 2019 - 3:11 صباحًا
بعد طمأنة جمهور سهير البابلي على صحتها.. شاهدوا ماذا فعلت اسعاد يونس

تحرص النجمة اسعاد يونس على التواجد باستمرار بالقرب من صديقتها النجمة سهير البابلي، وتسعى دائما الى نقل المعلومات الدقيقة والصحيحة عن حالتها الصحية، وذلك بعد الازمة المفتجأة التي ألمت بها.

وبعد مقطع الفيديو الذي نشرته لها مع البابلي في منزلها وطمأنت من خلاله الجميع على صحتها، شاركت النجمة المصرية متابعيها على تطبيق انستغرام بصورة طريفة تجمعها بالبابلي ضمن احداث مسلسل “بكيزة وزغلول” الشهير وكانتا مصدومتين وبتعابير كوميدية بعيونهما ووجههما.

وتركت على صورة تعليقا يناسب الصورة “أنتي وصاحبتك لما تتصوروا سيلفي”. لتنهال عليها علامات الاعجاب والتعليقات التي راحت تسألها عن صحة البابلي وكيف اصبحت بعد الازمة الاي مرت بها، وحرصت “صاحبة السعادة” على الرد عليهم والتأكيد انها باتت “بخير”، و”بصحة جيدة”.

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2019-05-30 2019-05-30
فنون ونجوم
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