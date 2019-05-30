أي مقطع فيديو مؤثر، أو خبر غريب يتم تداوله من قبل المغردين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ينتشر بصورة كبيرة في المجتمع، ويصبح حديث الناس وشغلهم الشاغل. ومؤخرًا تداول المغردون مقطع فيديو لطفل يبلغ من العمر 12 عامًا يحفظ القرآن الكريم بإتقان، ويؤم المصلين بأحد المساجد في مدينة بريدة بمنطقة القصيم.

كما أظهر المقطع الطفل “عبد الله الدويش” وهو يقرأ القرآن خلال إمامته المصلين بصوت جميل وبإتقان لأحكام التجويد، ولقي الفيديو تداولاً واسعًا في معظم مواقع التواصل الاجتماعي، بدورهم أشاد المغردون بالطفل، داعين له بالتوفيق وأن يصبح يومًا ما إمامًا للحرم.

بالفيديو.. طفل يؤم المصلين في بريدة