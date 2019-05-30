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“المنشطات” توقّف لاعب طائرة الهلال 4 سنوات

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 30 مايو 2019 - 1:58 مساءً
“المنشطات” توقّف لاعب طائرة الهلال 4 سنوات

كل الوطن – الرياض: أوقفت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات وبناءً على قرار لجنة الاستماع لقضايا المنشطات، لاعب نادي الهلال للكرة الطائرة عبدالعزيز بن فهد بن حميدان لمدة 4 سنوات عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليًا وخارجيًا، من تاريخ الإيقاف المؤقت 22 / 5 / 2019م.

وأوضحت اللجنة أن قرارها جاء لوجود انتهاك لأنظمة الرقابة على المنشطات، يتمثل في وجود عناصر محظورة أو نواتجها الأيضية أو الآثار الدالة عليها في العينة التي تؤخذ من اللاعب وهو الانتهاك 1/2 من اللائحة

السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة.

وأبانت اللجنة أنها أتاحت الفرصة أمام اللاعب لحضور جلسة الاستماع، التي عقدت بتاريخ 2019/5/27 م، واستعرضت خلالها جميع المستندات الثبوتية والإجراءات وأخذت أقوال اللاعب مع أتاحة الفرصة له للدفاع والإيضاح وأخذ حقه الكامل، واتخذت جميع الإجراءات القانونية حسب الأنظمة الدولية، حيث تنازل اللاعب عن فتح تحليل العينة B ، لذا أصدرت لجنة الاستماع لقضايا المنشطات قرارها بإيقاف اللاعب عبدالعزيز بن فهد بن حميدان عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليًا وخارجيًا لمدة 4 سنوات ابتداءً من تاريخ الإيقاف المؤقت 22 / 5 / 2019م، وحظر المشاركة في المنافسات الرياضية خلال فترة عدم الأهلية.

وحددت موعد عودة اللاعب للتدريبات، وذلك خلال مدة آخر شهرين من فترة عدم أهلية الرياضي وذلك استنادًا للفقرة 2/12/10 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة، علمًا بأن القرار قابل للاستئناف خلال 21 يومًا من تاريخ القرار، استنادًا للمادة 13 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة.

وأفادت اللجنة أنها أشعرت اللاعب والاتحادين السعودي والدولي لكرة الطائرة بهذا الإجراء والعقوبة الصادرة بحق اللاعب لاعتماد تنفيذها.

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2019-05-30 2019-05-30
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