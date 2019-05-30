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56 رئيس دولة يشاهدون صواريخ إيرانية استهدفت أرض الحرمين

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 30 مايو 2019 - 3:41 مساءً
56 رئيس دولة يشاهدون صواريخ إيرانية استهدفت أرض الحرمين

كل الوطن – الرياض: في أقل من دقيقة شاهد قادة 56 دولة المشاركين في “قمم مكة” بقايا وحطام صواريخ إيرانية الصنع وقوارب مفخخة دعمت فيها إيران الميليشيات الحوثية لاستهداف أراضي ومدن المملكة.

جاء ذلك خلال معرض “حقائق في دقائق” نظمته وزارة الدفاع ممثلة بالقوات المشتركة ووزارة الخارجية ومركز تنمية اعمار اليمن.

واطلع قادة الدول المشاركة في القمم الثلاث، على أدلة توثق جرائم الميلشيات الحوثية تجاه العاصمة المقدسة والأعيان المدنية.

وتضمن المعرض صاروخين بالستيين إيرانيين من نوع ( قيام وبركان) أطلقا على مكة المكرمة ومطار الملك خالد في الرياض، بالإضافة لزورق مفخخ وطائرات مسيرة من نوع أبابيل إيرانية الصنع هاجمت منشآت مدنية في المملكة.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء وترسيخ الصوره الذهنيه لدى الضيوف عن ممارسات النظام الإيراني الإرهابية باستهدافها أرض الحرمين الشريفين بالصواريخ البالستيه والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخه والمسيره عن بعد.

كذلك ترسيخ وتعميق فهم المشكلة الايرانية للضيوف من خلال عرض الادله الماديه، وتسليط الضوء على خطر وتهديد النظام الايراني للأمن الاقليمي والدولي.

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2019-05-30 2019-05-30
عربي ودولي
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