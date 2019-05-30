تمهيدا للمشاركة في قمم مكّة.. هؤلاء الزعماء العرب والوفود وصلوا إلى المملكة (صور)

كل الوطن – الرياض: وصل إلى مطار جدة الخميس عدد من الرؤساء والوفود الرسمية المشاركة في قمم مكة التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتنطلق في مكة المكرمة اليوم أعمال القمتين الطارئتين، الخليجية والعربية، وقمة دورية لمنظمة التعاون الإسلامي منتصف ليلة السبت، ومن المنتظر أن تكون المشاركة رفيعة المستوى، وبدأ توافد القادة والزعماء منذ الصباح على رأس الوفود.

رئيس جمهورية الصومال فخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو

رئيس دولة فلسطين فخامة الرئيس محمود عباس

فخامة رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي

رئيس جمهورية موريتانيا فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز

رئيس جمهورية المالديف فخامة الرئيس ابراهيم محمد صالح

رئيس مجلس وزراء قطر، الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني

فخامة رئيس جمهورية القمر المتحدة العقيد عثمان غزالي

ممثل جمهورية غويانا التعاونية سفير جمهورية غويانا لدى الكويت السفير شمير الاي

دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري

فخامة رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيل

معالي الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نورالدين بدوي

فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال

فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة

رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان

صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت

فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية

صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان

صاحب السمو الملكي الامير مولاي رشيد شقيق صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية

فخامة الرئيس إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد

جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية

الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق

دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان إلى المدينة المنورة

الرئيس محمد اشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية