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بالصور.. السعودية تعرض “حقائق في دقائق” ضد إيران

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 31 مايو 2019 - 11:03 صباحًا
بالصور.. السعودية تعرض “حقائق في دقائق” ضد إيران

عرضت المملكة العربية السعودية على القادة والزعماء ورؤساء الوفود المشاركين في القمم الثلاث بمكة، نماذج من الصواريخ الباليستية والأسلحة والمعدات الإيرانية التي يستخدمها الحوثيون ضد المملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية بهذا الشأن إن زعماء وقادة وفود 56 دولة مشاركة في القمم الخليجية والعربية والإسلامية اطلعوا على “نماذج الصواريخ الباليستية والمعدات والأسلحة الإيرانية التي استخدمتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في استهداف المملكة العربية السعودية”.

وأقامت السلطات السعودية معرضا بهذا الخصوص في الصالة الملكية بمطار الملك عبد العزيز في مدينة جدة بعنوان “حقائق في دقائق”.

ووضعت في المعرض شاشة عرض تلفزيونية، عرضت من خلالها “الأدلة المادية بتورط النظام الإيراني بتزويد هذه الأسلحة للمليشيات الحوثية الإرهابية”.

المصدر: واس

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2019-05-31 2019-05-31
عربي ودولي
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