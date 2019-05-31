الأيس كريم والبرغر “مرتبطان بالموت المبكر”

حذر علماء من أن الأطعمة الفائقة التصنيع، ومن بينها شطائر البرغر والآيس كريم، مرتبطة بالموت المبكر وتردي الحالة الصحية.

ويقول باحثون في فرنسا وإسبانيا إن معدلات تناول تلك الأطعمة تشهد ارتفاعا ملحوظا.

ورغم أن الدراسات لا تقدم دليلا قاطعا على الأضرار الناجمة عن تناول تلك الأطعمة، فقد أشارت أبحاث أخرى إلى أن الأطعمة الفائقة التصنيع تؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.

وأطلق خبراء تحذيرات، لكنهم دعوا إلى إجراء دراسات أخرى.

ما هي الأطعمة الفائقة التصنيع؟

الاسم مستمد من إحدى طرق تصنيف الأطعمة عبر مستوى عملية المعالجة الصناعية التي تمرّ بها.

والفئة الأدنى في هذا الصدد هي “الأطعمة غير المصنعة أو ذات الحد الأدنى من المعالجة”، وتتضمن: الفواكه والخضراوات واللبن واللحوم، والبقوليات كالعدس، والبذور، والحبوب كالأرز، والبيض.

و”الأطعمة المصنعة” هي تلك التي أضيفت إليها مواد لإطالة مدة صلاحيتها أو لتحسين طعمها – عموما باستخدام الملح أو الزيت أو السكر أو عبر التخمير.

وتضم تلك الفئة: الجبن ومعلبات الفواكه والخضراوات، والسمك المدخن، والبيرة.

ثم تأتي “الأطعمة الفائقة التصنيع”، التي تمر بعملية معالجة صناعية كبيرة وعادة ما تضمّ قوائم مكونات طويلة على أغلفتها، وتحتوي على مواد حافظة مضافة، ومواد تحلية للطعم أو مكسبات لون.

وتقول الباحثة ماريا بيس-راستروللو، من جامعة نافارا الإسبانية: “يقال إن المنتج الذي يحتوي على أكثر من خمسة مكونات، ربما يعتبر فائق التصنيع”.

ومن أمثلة ذلك: شطائر البرغر، والحساء سريع التجهيز، والمشروبات الغازية السكرية، وقطع الدجاج، والكيكة، والشوكولاتة، والآيس كريم، والفطائر، والبيتزا.