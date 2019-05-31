تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن تعرّف على “قصر الصفا” الذي يحتضن القمم الثلاث في مكة كل الوطن وسائل إعلام: الزعيم الكوري الشمالي يعدم مبعوثه إلى واشنطن كل الوطن راشد الفوزان: قياس وتحسن الأداء الحكومي كل الوطن الأيس كريم والبرغر “مرتبطان بالموت المبكر” كل الوطن خطة تشغيلية لاستقبال ليلة الـ 27 من رمضان في الحرمين بمشاركة 12ألف شخص كل الوطن بالصور.. السعودية تعرض “حقائق في دقائق” ضد إيران كل الوطن البيان الختامي للقمة العربية يندد بممارسات إيران كل الوطن الإمارات.. موت طفل بطريقة مؤلمة في يوم حار! كل الوطن قمة مكة العربية الطارئة: أمن دول الخليج ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة كل الوطن مجلة جون أفريك: تونس تتأهب بعد ورود معلومات عن وجود البغدادي في ليبيا
» » تعرّف على “قصر الصفا” الذي يحتضن القمم الثلاث في مكة

تعرّف على “قصر الصفا” الذي يحتضن القمم الثلاث في مكة

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 31 مايو 2019 - 2:35 مساءً
تعرّف على “قصر الصفا” الذي يحتضن القمم الثلاث في مكة

قصر الصفا، المطل على مكة المكرمة، حيث تستضيف السعودية فيه القمم الثلاث، العربية والخليجية والإسلامية يقع شرقي البيت العتيق، و”يطل على الحرم المكي، وأحد أشهر القصور الرسمية على المستويين العربي والإسلامي، لمجاورته أقدس وأطهر بقاع الأرض”.

وأوضحت الصحيفة أن القصر “شيد في عهد الملك فهد بن عبد العزيز على قمة جبل أبي قبيس، في الجهة الشرقية للمسجد الحرام، والذي كان يسمى في الجاهلية (الجبل الأمين)، لأن الركن الأسود كان مستودعا فيه عام الطوفان”.

وتوقعت الصحيفة أن “القمم الثلاث المنعقدة في الليالي المباركة من رمضان بإطلالتها على البيت العتيق تحت سقف قصر الصفا على قمة الجبل الأمين ستنتج للأمة الإسلامية رخاء وازدهارا وحفظا لسلامها واستقرارها وترابطا بصفوفها وردعا لأعدائها”.

المصدر: عكاظ

رابط مختصر
2019-05-31 2019-05-31
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن