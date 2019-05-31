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مصاب بداء الكلب.. خفاش يعضّ مسنا وينفق!

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 31 مايو 2019 - 4:29 مساءً
مصاب بداء الكلب.. خفاش يعضّ مسنا وينفق!

تعرض أحد سكان ولاية نيوهامبشير الأمريكية لهجوم مباغت من خفاش مصاب بداء الكلب كان مختبئا داخل غطاء جهازه اللوحي.

وذكرت صحيفة New York Post، أن الحادث وقع في 23 مايو الجاري عندما كان روي سيفيرستون (81 عاما) جالسا في صالة منزله وتناول جهازه اللوحي من الطاولة فخرج من غطائه خفاش وعضه من يده.

وقال سيفيرستون: “وكأن نحلة صغيرة لسعتني”.

وتمكن سيفيرستون من الإمساك بالخفاش وإطلاقه خارج المنزل. إلا أنه عندما خرج إلى الفناء في صباح اليوم التالي رأى الخفاش نافقا.

وأرسل الطائر الصغير إلى الفحص الطبي فاكتشف الأخصائيون إصابته بداء الكلب، عندها لجأ المسن إلى المستشفى طلبا للمساعدة الطبية.

وقال سيفيرستون، الذي يتماثل للشفاء بعد عضة الخفاش، مازحا:” من حسن الحظ أنني لم أحضنه”.

المصدر:لينتا. رو

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2019-05-31
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