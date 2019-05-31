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خرائط “غوغل” تزيد خطر الإصابة بألزهايمر!

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 31 مايو 2019 - 4:32 مساءً
خرائط “غوغل” تزيد خطر الإصابة بألزهايمر!

حذر خبير من أن أجهزة الملاحة عبر الأقمار الصناعية مثل خرائط “غوغل”، يمكن أن تدمر أدمغة الناس وقد تساهم في تطوير مرض ألزهايمر.

وقال ديفيد باري، الخبير والدبلوماسي البريطاني السابق، إن البشر قد طوروا إحساسا حادا بمحيطهم ومكانهم في العالم على مدى مئات الآلاف من السنين، لكنه تلاشى الآن مع استيلاء التكنولوجيا عليه.

وأوضح أنه قلق من أن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) يمنع الناس من بناء المرونة التي تحتاج إليها أدمغتنا في وقت لاحق من الحياة.

ويعد الحصين أحد أول المناطق التي تتدهور في الدماغ عند الإصابة بمرض ألزهايمر، حيث يزيل قدرة الشخص على تذكر الاتجاهات والتنقل.

وأوضح باري في حديثه في “مهرجان هاي” (مهرجان أدبي سنوي يقام في ويلز)، أننا نصبح أكثر فأكثر اعتمادا على هذه الأدوات الإلكترونية لمعرفة الطريق من حولنا، ما يجعلنا معزولين بشكل متزايد عن العالم الطبيعي، وبالتالي تكون أدمغتنا أقل تدريبا على مثل تلك المهارات التي تؤثر مستقبلا على الوظائف الإدراكية، حيث تحتاج أجزاء الدماغ المسؤولة عن القدرة على التنقل إلى ممارسة بعض التمارين، وفي حال عدم المثابرة تتقلص القدرات بالفعل.

وأكد باري أن استخدام خرائط “غوغل” وأنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية وغيرها من الأدوات “الخطيرة للغاية”، تفصل الناس عن العالم وتمنع عقولهم، وخاصة الحصين، الذي يتعامل مع وظائف التعلم والذاكرة، من بناء القدرة على مقاومة أي تدهور قد يواجهونه في وقت لاحق من الحياة.

المصدر: تلغراف

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