تأييد 49 بالمائة من السعوديين لفتح المحلات التجارية أوقات الصلاة

كل الوطن – الرياض: أظهر استطلاع «السعودية» تأييد 49 % من السعوديين لفتح المحلات التجارية في أوقات الصلاة، فيما عبر 47 % من المشاركين في الاستطلاع عن رفضهم للفكرة، وذلك خلال إجابتهم عن سؤال الاستطلاع وهو: هل تؤيد فتح المحلات التجارية وقت الصلاة ؟

واعتبر المستشار القانوي والمحامي ماجد قاروب في تصريح لـ”الرياض” نتيجة الاستطلاع هو قبول واضح من المجتمع لفتح المحلات التجارية في أوقات الصلاة مؤكداً بأن هذا يتماشى مع التوجيه الرباني الذي أمرنا بالتوقف عن البيع والشراء عند صلاة الجمعة فقط، مضيفاً بأنه لا يوجد في الآيات والذكر الحكيم وصحيح السنة ما يأمر بالتوقف عن البيع والشراء في خلاف وقت صلاة الجمعة.

واستطرد قاروب مبيناً بأن توقف المحلات عن البيع والشراء في أوقات الصلوات فيه مشقة وإرهاق على المجتمع وأعماله خاصة للسيدات والأطفال، كما أن فيه تعطيل للحركة الاقتصادية والتجارية بما في ذلك الحياة الاجتماعية التي تغير واقعها ورتمها وطبيعتها التي باتت تجبر المجتمع على نمط حياة متجدد ومتغير، وهذا سيسهل الكثير من الأعمال والحراك، لافتاً إلى أن فتح المحلات في أوقات الصلوات لن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى تعطيل أداء الفريضة، فبلادنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبرعاية واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – تزخر بالمساجد والمصليات داخل المراكز التجارية والمكاتب الإدارية والأسواق وفي كل مكان بما لا يؤدي إلى تأخير أداء الفريضة، وتسمح ولله الحمد كذلك باستمرار الحياة دون تعطيل مصالحها على العامة.

ورأى الدكتور عبدالله المغلوث في إغلاق المحلات المتكرر في أوقات الصلوات إضعاف لحركة البيع والشراء مما يؤثر سلباً في الحراك الاقتصادي، وأكد أهمية استمرار العمل في المحال ومعالجة ذلك بوجود مناوبة بين العاملين في المحلات لأداء الصلاة.

ويجد موضوع إغلاق المحلات في أوقات الصلاة لغطاً كبيراً بين السعوديين بين مؤيد ومعارض، حيث بات يتصدر المشهد في الآونة الأخيرة ،وزادت الأصوات المطالبة بأهمية إعادة النظر في إغلاق المحلات في أوقات الصلاة عبر إيجاد حلول ناجعة ومريحة للجميع تضفي حالة من القبول لدى كافة شرائح المجتمع .

وعلق مغردون على الاستطلاع على أن لإغلاق المحلات أوقات الصلاة مضار منها إرباك لأوقات الملايين يومياً، وزيادة السرعة والتهور للحاق بالمحلات قبل أن تغلق ، فيما رأى مغرد آخر أهمية وجود مناوبات بين العاملين كما هو حاصل في المصانع التي تعمل على مدار الساعة ،فيما رأى مغرد ثالث في أن مدة الصلاة 5 دقائق في حين يقوم البعض في إغلاق محله لأكثر من نصف ساعة الأمر الذي يضر بالناس.