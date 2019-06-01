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الملك سلمان مغرّدا: سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية

كل الوطنآخر تحديث : السبت 1 يونيو 2019 - 12:36 صباحًا
الملك سلمان مغرّدا: سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية

كل الوطن – الرياض: غرّد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – “نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا، وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية، وسنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية؛ كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا”.

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2019-06-01
عربي ودولي
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