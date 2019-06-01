الملك سلمان مغرّدا: سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية

كل الوطن – الرياض: غرّد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – “نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا، وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية، وسنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية؛ كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا”.

نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا، وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية، وسنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية؛ كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) ٣١ مايو ٢٠١٩