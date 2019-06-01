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نحو 450 ألف مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى..(صور)

كل الوطنآخر تحديث : السبت 1 يونيو 2019 - 2:21 صباحًا
نحو 450 ألف مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى..(صور)

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينة، مساء الجمعة، بأن قرابة 450 ألف مصل أحيوا ليلة القدر 27 رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وتوافد المصلون إلى الأقصى منذ ساعات النهار الأولى لأداء صلاة الجمعة، واعتكفوا في الأقصى حتى يتمكنوا من أداء صلاة التراويح وإحياء ليلة القدر.

وبدت اللجان العاملة في المسجد الأقصى بإشراف الأوقاف الإسلامية بكامل جاهزيتها، وتولت عناصر الكشافة المقدسية ترتيب المصلين حسب الأماكن المخصصة لصلوات الرجال والنساء.

وأدى أكثر من 270 ألفا صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في الأقصى، رغم إجراءات السلطات الإسرائيلية المشددة في المدينة وإغلاقها لمحيط البلدة القديمة وأبواب الأقصى والبلدة، بحجة تنفيذ عملية طعن مزدوجة في المدينة.

المصدر: RT + وكالة وفا

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2019-06-01
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