تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن فوضى وأزمة في إياب نهائي أبطال إفريقيا بسبب عطل تقنية الفيديو كل الوطن نحو 450 ألف مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى..(صور) كل الوطن الملك سلمان: القضية الفلسطينية ركيزتنا الأساسية ونرفض المساس بالقدس الشرقية كل الوطن بث مباشر.. توافد الملوك والرؤساء إلى مقرّ انطلاق أعمال القمة الإسلامية الـ14 في مكة المكرمة كل الوطن الملك سلمان مغرّدا: سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية كل الوطن شاهد.. بعد دفع أكبر دية في العالم.. الإفراج عن الكويتي قاتل الإعلامية هداية السلطان كل الوطن تأييد 49 بالمائة من السعوديين لفتح المحلات التجارية أوقات الصلاة كل الوطن مشروبات الطاقة تحمل خطرا صحيا يهدد بالموت الفجائي! كل الوطن وزير الخارجية يؤكد نجاح أعمال القمتين الخليجية والعربية الطارئتين كل الوطن خرائط “غوغل” تزيد خطر الإصابة بألزهايمر!
» » فوضى وأزمة في إياب نهائي أبطال إفريقيا بسبب عطل تقنية الفيديو

فوضى وأزمة في إياب نهائي أبطال إفريقيا بسبب عطل تقنية الفيديو

كل الوطنآخر تحديث : السبت 1 يونيو 2019 - 2:17 صباحًا
فوضى وأزمة في إياب نهائي أبطال إفريقيا بسبب عطل تقنية الفيديو

وكالات: شهدت مباراة الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، مساء الجمعة، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم واقعة غريبة من نوعها.

وتمثلت الواقعة في توقف المباراة في شوطها الثاني وتحديدًا منذ الدقيقة 65 بسبب اعتراض لاعبي الوداد البيضاوي على تعطل تقنية الفيديو (الفار) التي من المفترض تطبيقها في النهائي القاري.

وبحسب الأناضول رفض الحكم الغامبي بكاري جاساما احتساب هدفًا للوداد في الدقيقة 61 بحجة سقوط وليد الكرتي في مصيدة التسلل، مما دفع لاعبي الفريق المغربي لمطالبة الحكم باللجوء إلى تقنية الفار.

وانفجر لاعبو الوداد غضبًا في وجه الحكم، وطالبوه بالعودة إلى تقنية الفيديو “الفار”، لكنه تجاهل كل طلبات لاعبي الوداد مصرًا على استكمال اللقاء .

وامتنع لاعبو الوداد عن العودة إلى الملعب لإجبار الحكم على العودة لمطالعة الهجمة ، وأثناء ذلك اندفع أحد مشجعي فريق الترجي إلى ملعب اللقاء واشتبك مع لاعبي الوداد إلا أن الأمن تدخل ومنعه.

وتوقفت المباراة لأكثر من 25 دقيقة حيث توقفت المباراة بسبب عطل في الفار، حتى أن المالغاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد القاري (كاف) نزل إلى أرضية ملعب رادس للتعرف على حجم المشكلة.

رابط مختصر
2019-06-01 2019-06-01
منوعات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن