تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن شاهد.. إطلالة كارثية لـ”رانيا يوسف” (فيديو) كل الوطن فوضى وأزمة في إياب نهائي أبطال إفريقيا بسبب عطل تقنية الفيديو كل الوطن نحو 450 ألف مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى..(صور) كل الوطن الملك سلمان: القضية الفلسطينية ركيزتنا الأساسية ونرفض المساس بالقدس الشرقية كل الوطن بث مباشر.. توافد الملوك والرؤساء إلى مقرّ انطلاق أعمال القمة الإسلامية الـ14 في مكة المكرمة كل الوطن الملك سلمان مغرّدا: سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية كل الوطن شاهد.. بعد دفع أكبر دية في العالم.. الإفراج عن الكويتي قاتل الإعلامية هداية السلطان كل الوطن تأييد 49 بالمائة من السعوديين لفتح المحلات التجارية أوقات الصلاة كل الوطن مشروبات الطاقة تحمل خطرا صحيا يهدد بالموت الفجائي! كل الوطن وزير الخارجية يؤكد نجاح أعمال القمتين الخليجية والعربية الطارئتين
» » شاهد.. إطلالة كارثية لـ”رانيا يوسف” (فيديو)

شاهد.. إطلالة كارثية لـ”رانيا يوسف” (فيديو)

كل الوطنآخر تحديث : السبت 1 يونيو 2019 - 2:19 صباحًا
شاهد.. إطلالة كارثية لـ”رانيا يوسف” (فيديو)

انتقد خبير الموضوة والفاشون بوليس سعيد رامز، إطلالة الفنانة رانيا يوسف في شهر رمضان مشيراً إلى أن ارتداءها الألماظ باللون الفوشيا على فستان أخضر يعد أمرًا كارثيًا في الفاشون وتنسيق الملابس.

وأضاف خلال حديثه لفضائية “اليوم”: “في عالم الفاشن والاستايلست ليس مقبولًا بالإطلالة التي ظهرت عليها رانيا يوسف في رمضان، ولم تكن موفقة في اختيار ملابسها”.

وأشار إلى أن من الفنانات اللاتي لم يوفقن في اختيار إطلالتهن الرمضانية الفنانة هنا شيحة، لافتًا إلى أن الفيونكة التي وضعتها على رأسها والجاكيت الصيفي، مع ورد البلوزة، غير موفق على الإطلاق، معقبًا: “إحنا رايحين حفلة تنكرية مش سحور في رمضان، والفيونكة ملهاش أي معني على الإطلاق”.

شاهد.. إطلالة كارثية لـ”رانيا يوسف” (فيديو)
رابط مختصر
2019-06-01 2019-06-01
فنون ونجومفيديوهات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
عربي ودولي
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
كل الوطن