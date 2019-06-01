أبلغه عدم التزامه بحضور “ورشة البحرين”.. ملك الأردن يخيِّب آمال كوشنر

خيّب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني آمال جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الاميركي دونالد ترامب وصهره، وابلغه عدم التزامه بحضور «ورشة البحرين»، التي تمثّل الجزء الاقتصادي من خطة السلام الأميركية المعروفة باسم صفقة القرن، وفق شبكة «سي إن إن» الأميركية.

ووصفت الصحافية في «سي إن إن»، نيكول غويت، لقاء عبدالله الثاني بكوشنر في قصر الحسينية، بأن الملك الاردني وضع خطاً أحمر على الخطة، مخبرا كوشنر أن السلام يجب أن يقوم على حل الدولتين الذي يعطي الفلسطينيين عاصمة في القدس الشرقية.

وأشارت غويت إلى أن حديث الملك كان بمنزلة رسالة إلى كوشنر وفريقه، الذين أكدوا أنهم لا يشعرون بالالتزام بالصيغ السابقة التي قادت محادثات السلام، بما في ذلك حل الدولتين.

وأكد الملك ضرورة تكثيف جميع الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية.

المصدر: القبس