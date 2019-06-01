بالفيديو.. كارثة تتكرر للمرة الرابعة في شهر رمضان بالكويت

في كارثة صادمة تتكرر للمرة الرابعة خلال شهر رمضان في الكويت، وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، العثور على طفل “لقيط” تم لفه داخل كيس ورميه في حاوية قمامة.

ونشر حساب “المجلس” اليوم السبت عبر “تويتر”، مقطع فيديو أظهر الطفل داخل كيس، ملقى في الحاوية وهو يبكي. وأفاد المصدر بأنه تم العثور على الطفل اللقيط في حاوية بالجهراء، وتم نقله إلى المستشفى. وأثار رمي الطفل في القمامة، غضبا بين الناشطين والمغردين، مستنكرين التصرف بهذه الطريقة، التي وصفوها بالقاسية.