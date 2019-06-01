تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن محمد صلاح يقود ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا كل الوطن 9 دقائق .. الوقت القياسي لتنظيف صحن المطاف في ليلة 27 كل الوطن د. عبد المجيد الجلاَّل: قمم مكة المكرمة فرصة تاريخية لإنقاذ الأمَّة كل الوطن دواء جديد يعطي أملا كبيرا للمصابات بسرطان الثدي كل الوطن بالفيديو.. كارثة تتكرر للمرة الرابعة في شهر رمضان بالكويت كل الوطن الدورة 14 لمؤتمر القمة الإسلامي: “إعلان مكّة المكرّمة” كل الوطن “قمة مكة الإسلامية” تستنكر محاولات الاحتلال الإسرائيلي تقسيم الحرم القدسي كل الوطن مقتل 12 شخصا جراء حادث إطلاق نار في الولايات المتحدة كل الوطن قادة العالم الإسلامي يتمسكون بحل الدولتين وقضية القدس كل الوطن أبلغه عدم التزامه بحضور “ورشة البحرين”.. ملك الأردن يخيِّب آمال كوشنر
» » د. عبد المجيد الجلاَّل: قمم مكة المكرمة فرصة تاريخية لإنقاذ الأمَّة

د. عبد المجيد الجلاَّل: قمم مكة المكرمة فرصة تاريخية لإنقاذ الأمَّة

كل الوطنآخر تحديث : السبت 1 يونيو 2019 - 11:20 مساءً
د. عبد المجيد الجلاَّل: قمم مكة المكرمة فرصة تاريخية لإنقاذ الأمَّة

قمم مكة المكرمة تؤكد من جديد أهمية ومكانة المملكة العربية السعودية بعمقها الخليجي والعربي والإسلامي .

وقرارات هذه القمم ، وتوصياتها شكّلت بكل وضوح دعماً قوياً للسياسات السعودية التي تستهدف المحافظة على أمن واستقرار المنطقة ، ومساندة الأشقاء، ومواجهة السلوك الإيراني المتوحش لتفتيت شعوب المنطقة وإشغالها بحروبٍ وصراعاتٍ طائفية بغيضة. السياسة السعودية الخارجية لا ترتهن على الإطلاق للسياسات الأمريكية المُضطربة ، لأنَّ المصالح الأمريكية فقط هي الأساس والقاعدة في التعامل مع إيران ، وقد نُفاجأ في أيَّة لحظة بصفقة أمريكية إيرانية على حساب مصالحنا وهواجسنا وتطلُّعاتنا الأمنية والقومية.

السعودية تعتمد بعد الله على عمقها العربي والإسلامي عبر أدوات التعاون ، والتنسيق ، والزيارات المُتبادلة ، والاتفاقيات المُشتركة ، لجهة توحيد الصفوف ، والمواقف ، بما يتعلق بالتعامل مع إيران . ويظل الأمل كبيراً بولادة مشروعٍ عربي إسلامي يتضمن توحيد آليات التعامل مع هذا النظام. ويتصدى بفعالية لمشروع إيران التخريبي في المنطقة ، بوصفه رأس حربة للإرهاب منذ ثورة الخميني عام 1979، بنشره للطائفية ، وإنشائه ودعمه لجماعاتٍ وميليشيات موالية ، يرعاها ويحتضنها ويُمولها، لخلق الفوضى وارتكاب جرائم القتل والتهجير في سورية والعراق واليمن… فنحن إذن ، أمام نظامٍ يضرب بعرض الحائط القوانين والمواثيق الدولية الخاصَّة بحسن الجوار ، واحترام سيادة الدول ، وعدم التدخل في شؤونها.

بالمناسبة ، النظام الإيراني أوشكت صلاحية بقائه على النهاية ، بعد أن استنزف كل قدراته وخياراته منذ عام 1979 م في التدخلات السافرة في المنطقة ، وإحداث الفوضى والخراب ، فيها ، وتهميش حقوق الشعوب الإيرانية غير الفارسية ، حتى بات أحد أسوأ الأنظمة التسلطية والاستبدادية والتوسعية ، ليس في المنطقة وحدها، وإنما في كل مناطق العالم.

قد يكون من المفيد ، في هذه المرحلة ، وحتى يتبلور مشروع عربي إسلامي لمواجهة إيران ، التعاون بحذر مع الولايات المُتحدة الأمريكية ، بمقاربات سياسية مُشتركة ، لمواجهة ممارسات إيران المُزعزعة لأمن واستقرار المنطقة . ولكن من المُفترض أن تظل قيادة هذه المواجهة بأيدينا لمنع أي تراجع أمريكي بحكم المصالح التي أضفت أداة رئيسة في المجتمع الدولي بنظامه الراهن.

خلاصة القول ، المخاطر الوجودية المُترتبة على استمرار تمدد إيران ، وبسط النفوذ والهيمنة الفارسية على شعوب وموارد هذه المنطقة ، لا تزال ، مُستمرة ، وبفعالية ، فهل ننجح في وقف هذا التمدد ، وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة؟ نعم سوف ننجح بإذن الله إذا كانت أهدافنا وتوجهاتنا صادقة ! والله من وراء القصد .

رابط مختصر
2019-06-01 2019-06-01
كتاب وأقلام
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

فيديوهات
منوعات
ملفات ساخنة
كل الوطن