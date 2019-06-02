ترامب يُطلق من فلوريدا حملته لولاية ثانية

أ ف ب: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيُطلق من ولاية فلوريدا في 18 الشهر الجاري، حملته لولاية ثانية. في الوقت ذاته، ندّدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بـ “تهوّر” ترامب، بعد تهديده بفرض رسوم جمركية لإرغام المكسيك على مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.

وكتب ترامب على “تويتر”: “سأُعلن ترشّحي لولاية رئاسية ثانية، مع السيّدة الأولى ميلانيا ونائب الرئيس مايك بنس، في 18 حزيران (يونيو) في أورلاندو”.

وفلوريدا ولاية تشهد تقليدياً منافسة حادة، إذ فاز فيها الرئيس الديموقراطي السابق باراك أوباما عام 2012 على خصمه الجمهوري ميت رومني بفارق لا يتجاوز 1 في المئة. كما فاز فيها ترامب على منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون عام 2016 بفارق يزيد قليلاً على 1 في المئة.

ويترقّب البليونير النيويوركي خصمه الديموقراطي، في الانتخابات المرتقبة في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، إذ أن 23 فرداً يسعون الى الفوز بترشيح الحزب.

وخلال تجمّعات تحت شعار “لنعيد لأميركا عظمتها”، التي تردد فيها الحشود “4 سنوات أخرى”، يتحدث ترامب غالباً عن فوزه عام 2016، قبل أن يشير إلى الاستحقاق المقبل. وسأل مؤيّدين قبل أسابيع في ولاية ميشيغن: “هل تذكرون”؟

وكانت هذه الولاية الديموقراطية تقليدياً هدف حملة شرسة خاضها ترامب عام 2016، وفاز فيها، علماً أن أوباما تفوّق فيها عامَي 2008 و2012.

الى ذلك، اعتبرت بيلوسي أن الرئيس “أثار مرة جديدة فوضى على الحدود” بين الولايات المتحدة والمكسيك “بدل أن يقدّم حلولاً للعمال والمستهلكين الأميركيين”.

وأطلقت الإدارة الأميركية عملية المصادقة على الاتفاق الجديد للتجارة الحرة لأميركا الشمالية، الموقع بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. لكن ترامب أعلن “فرض رسوم جمركية نسبتها 5 في المئة على كل البضائع الآتية من المكسيك”، طالما استمر تدفق المهاجرين السريين على الولايات المتحدة عبر الحدود المكسيكية.

على صعيد آخر، ارتدت النائب الديموقراطية ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز مجدداً ملابس نادلة، في حانة في نيويورك، للمطالبة برفع الحدّ الأدنى للأجور للعاملين في هذا المجال.

أوكاسيو-كورتيز (29 سنة) التي باتت أصغر امرأة تدخل الكونغرس مطلع السنة، عمِلت نادلة في حانة في مانهاتن حتى ربيع العام 2018.

وربطت الجمعة مئزراً حول خصرها لساعة في مطعم في حيّ كوينز الواقع ضمن دائرتها، دعماً لحركة “وان فير ويدج” (راتب عادل). وقالت: “ما من عمل غير كريم، ونحن نضفي كرامة على عمل ما، من خلال دفع أجر للناس يوازي قيمة عملهم بالحد الأدنى”.

ودعت ولاية نيويورك إلى جعل الحد الأدنى للأجور بالساعة، البالغ 15 دولاراً، إلزامياً للموظفين الذين يتلقون بقشيشاً، والى رفع الحد الأدنى للأجور على المستوى الفيديرالي إلى 15 دولاراً أيضاً، علماً انه الآن 7,25 دولار.

أوكاسيو-كورتيز كتبت على “تويتر” بعدما غادرت المطعم: “كنت أخشى أن أكون فقدت مهارتي، لكن ذاكرة العضلات لا تزال هنا”. وبثّت تسجيلاً مصوّراً يظهرها وهي تخلط مشروباً.