بالفيديو… “حفرية منقرضة”… غضب من سخرية “رامز في الشلال” من شهيرة

سخر رامز جلال، مقدم برنامج المقالب “رامز في الشلال”، من الممثلة المصرية، شهيرة، عند تقديمه لها في بداية حلقة اليوم السبت.

ووصف “جلال” شهيرة في البرنامج المذاع طوال شهر رمضان، على فضائية “إم بي سي مصر”، بأنها “حفرية من الحفريات ولا أحد يعرفها وانقرضت أساسا”.

كما قلد رامز جلال، طبقة صوت زوج شهيرة، الفنان محمود ياسين وطريقة كلامه، قائلا: “لقد أحبته بسبب حنجرته”.

وعبر بعض مستخدمي “تويتر” عن غضبهم من سخرية رامز جلال من الفنانة شهيرة، خاصة وأن لها مسيرة فنية طويلة في السينما والمسرح والتلفزيون.

وكتب أحد المغردين لرامز جلال: “يا رامز ما فعلته اليوم مع الفنانة الكبيرة شهيرة غير مقبول والمقدمة التي قلتها عليها والله العظيم ضايقتنا جدا جدا حتى من قبل ما نعرف مين الشخصية. يا أخي هزر واعمل اللي أنت عاوزه بس بلاش قلة الأدب والتجاوز مع الناس الكبيرة دي خليك في الشباب أصحابك”.

@ramezgalal يا رامز اللي عملته انهاردة مع الفنانة الكبيرة شهيرة غير مقبول والمقدمة اللي قلتها عليها والله العظيم ضايقتنا جدا جدا حتى من قبل ما نعرف مين الشخصية. يا أخي هزر واعمل اللي أنت عاوزه بس بلاش قلة الأدب والتجاوز مع الناس الكبيرة دي خليك في الشباب أصحابك — Adel Al Sharawy 🦅 (@AdelAlSharawy2) June 1, 2019

وأصيبت شهيرة برعب بعد سقوطها في الشلال، كذلك بعد مواجهتها للغوريلا، وذلك قبل أن يشكف رامز جلال لها عن شخصيته.

ووصفت شهيرة رامز جلال بعد المقلب بأنه “نذل”، ووجهت رسالة إلى زوجها محمود ياسين، هي أنها تحبه، بعد أن طلب منها رامز أن تقول له: “بحبك يا محمود”.

وتدور فكرة برنامج “رامز في الشلال” حول استضافة أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا، حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر “غوريلا مُفترسة” من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا مما يُزيد من فزعه وخوفه.

جدير بالذكر أن مجموعة قنوات MBC تمتلك حقوق العرض الحصري لبرنامج رامز جلال، ويعرض عبر شاشتي MBC مصر و MBC1.

يشار إلى أن شهيرة أثارت جدلا من حولها، خلال الأشهر الماضية، بعدما ظهرت في إحدى المناسبات العامة، وهي غير مرتدية للحجاب.