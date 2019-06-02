تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن تركيا.. “تنورة محامية” تطيح بقاض كل الوطن تحذير للمراهقات.. أطعمة رمضانية تزيد الوزن كل الوطن بالفيديو… “حفرية منقرضة”… غضب من سخرية “رامز في الشلال” من شهيرة كل الوطن ترامب يُطلق من فلوريدا حملته لولاية ثانية كل الوطن خالد بن سلمان مغرّدا لولي العهد: اسمك سيكتب بمداد من ذهب كل الوطن لقطة رائعة تعبر عن أخلاق صلاح الراقية (فيديو وصور) كل الوطن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع كسوة العيد في عدن كل الوطن الرئاسة الفلسطينية: قرارات قمم مكّة انتصار لقضيتنا كل الوطن لماذا اعتذر وزير الطاقة خالد الفالح للسعوديين؟ كل الوطن فضيحة في الأعماق.. 3 بحارة وفعل مشين على متن غواصة “نووية”
» » تركيا.. “تنورة محامية” تطيح بقاض

تركيا.. “تنورة محامية” تطيح بقاض

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 2 يونيو 2019 - 7:03 مساءً
تركيا.. “تنورة محامية” تطيح بقاض

أعلن مجلس القضاة والمدعين العامين في تركيا أنه أوقف مؤقتا عن العمل قاضيا في مدينة إسطنبول، بعد إدلائه بتعليقات انتقد فيها “قصر تنورة محامية أثناء جلسة قضائية.

وذكرت صحيفة “حرييت” التركية، أن القاضي ، محمد يويلو، أراد إخطار نقابة المحامين في المدينة أن المحامية توجي جيتين ظهرت مرتدية تنورة بصورة غير لائقة.

وقال في اعتراضه أن المحامية ترتدي تنورة ترتفع 15 سم فوق الركبة، وهو ما أثار غضب زملاء المحامية.

وبعدما انتشرت القصة، اجتمع حشد من المحامين أمام قاعة استماع بأحد محاكم إسطنبول، حيث يعمل يويلو، واحتجوا على تصرفه، قبل أن يدخلوا للقاعة ويهتفوا” النساء ينتظرن اعتذارا منك”.

وقال رئيس نقابة المحامين في إسطنبول للقاضي إنه يتوجب عليه تقديم اعتذار، إلا أن القاضي غادر المحكمة سريعا. وعلّق على الحادثة، وزير العدل التركي، عبد الحميد غل، قائلا إن الحادث “غير سار ومؤسف وغير قانوني”.

وأضاف أن قاضيا بخبرة تزيد على 30 عاما، يجب أن يكون قدوة لغيره، وعليه أن يهتم بالقضايا التي ينظر بها، لا أن يركز على ملابس محامية. وذكر نائب رئيس نقابة المحامين في إسطنبول إن جرى فتح تحقيق في الأمر، كما تم وقف القاضي عن العمل مؤقتا.

وكالات

رابط مختصر
2019-06-02 2019-06-02
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن