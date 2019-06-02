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بطل الأردن يتوج بكأس “بلاستيكية مكسورة”!

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 2 يونيو 2019 - 7:09 مساءً
بطل الأردن يتوج بكأس “بلاستيكية مكسورة”!

توج نادي الفيصلي بلقب بطل كأس الأردن لكرة القدم، عل حساب فريق الرمثا، إثر فوزه عليه (2-0) في المباراة النهائية، التي جرت بينهما على استاد عمان الدولي. ويدين الفيصلي بالفضل في انتصاره لمهاجمه التونسي هشام السيفي، الذي أحرز هدفي فريقه، في الدقيقتين (29 و68) من عمر المباراة.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يتوج فيها البطل بكأس مكسورة لا تليق بحجم وأهمية البطولة، حيث كان الجزيرة قد اعترض الموسم الماضي على رداءة الكأس المصنوعة من البلاستيك، قائلا إن قيمتها المالية لا تتعدى الـ 50 دينارا.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أنه كان يفترض على الاتحاد الأردني ألا يقع بنفس الخطأ الذي ارتكبه في الموسم الماضي، من خلال شراء كأس تليق بقيمة البطولة وأهميتها التاريخية.

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2019-06-02 2019-06-02
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