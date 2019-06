“الفيفا” يهنئ ليفربول ويتجاهل الترجي التونسي!

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، فريق ليفربول الإنجليزي بتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بينما لم يفعل ذلك بعد فوز الترجي التونسي بلقب بطل دوري أبطال إفريقيا.

ونشر “الفيفا” عبر موقعه الرسمي خبر تتويج ليفربول بلقب بطل “التشامبيونز ليغ”، للمرة السادسة في تاريخه، وكذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر فوزه على توتنهام بهدفين من دون رد، في المباراة النهائية التي جرت بينهما، أمس السبت، على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” بالعاصمة الإسبانية مدريد.

“Maybe the best night of my life! Normally 20 minutes after the game I’m half [drunk], but I haven’t even had a water.”

Go and enjoy a 🥤or a 🍺 Jurgen Klopp after making it third time lucky in the @ChampionsLeague final!

Congratulations on number 6⃣ @LFC!

— FIFA.com (@FIFAcom) ١ يونيو ٢٠١٩