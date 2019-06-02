تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن “الفيفا” يهنئ ليفربول ويتجاهل الترجي التونسي! كل الوطن نتنياهو يقيل وزيري العدل والتعليم كل الوطن النائب العام يوجه بالقبض على شاب أطلق النار على إحدى السيارات ومنزل كل الوطن بطل الأردن يتوج بكأس “بلاستيكية مكسورة”! كل الوطن تركيا.. “تنورة محامية” تطيح بقاض كل الوطن تحذير للمراهقات.. أطعمة رمضانية تزيد الوزن كل الوطن بالفيديو… “حفرية منقرضة”… غضب من سخرية “رامز في الشلال” من شهيرة كل الوطن ترامب يُطلق من فلوريدا حملته لولاية ثانية كل الوطن خالد بن سلمان مغرّدا لولي العهد: اسمك سيكتب بمداد من ذهب كل الوطن لقطة رائعة تعبر عن أخلاق صلاح الراقية (فيديو وصور)
» » “الفيفا” يهنئ ليفربول ويتجاهل الترجي التونسي!

“الفيفا” يهنئ ليفربول ويتجاهل الترجي التونسي!

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 2 يونيو 2019 - 7:32 مساءً
“الفيفا” يهنئ ليفربول ويتجاهل الترجي التونسي!

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، فريق ليفربول الإنجليزي بتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بينما لم يفعل ذلك بعد فوز الترجي التونسي بلقب بطل دوري أبطال إفريقيا.

ونشر “الفيفا” عبر موقعه الرسمي خبر تتويج ليفربول بلقب بطل “التشامبيونز ليغ”، للمرة السادسة في تاريخه، وكذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر فوزه على توتنهام بهدفين من دون رد، في المباراة النهائية التي جرت بينهما، أمس السبت، على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” بالعاصمة الإسبانية مدريد.

بينما لم يتم ذكر فوز الترجي التونسي بلقب دوري أبطال القارة السمراء، بعد رفض منافسه الوداد المغربي، استكمال مباراة الإياب، بعد مرور نحو ساعة من البداية، والنتيجة كانت تشير إلى تقدم الفريق التونسي، بينما تعادلا ذهابا بهدف لكل منهما.

واحتج لاعبو الوداد على عدم احتساب هدف لهم في الشوط الثاني، مطالبين باللجوء إلى تقنية الفيديو (VAR)، والتي كانت معطلة في هذه المباراة، ورفضوا العودة إلى أرض الملعب، قبل أن يطلق الحكم الغامبي باكاري غاساما، صافرة النهاية لتبدأ احتفالات الترجي باحتفاظه باللقب والتتويج في المسابقة للمرة الرابعة (1994، 2011، 2018، و2019).

وجرت العادة أن يهنئ الاتحاد الدولي لكرة القدم، الأندية الفائزة بالألقاب في مختلف القارات، كما فعل في الموسم الماضي، وهنأ نادي الترجي باللقب الذي حققه على حساب الأهلي المصري.

المصدر: وكالات

رابط مختصر
2019-06-02 2019-06-02
منوعات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن