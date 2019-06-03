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ابنة هيفاء وهبي تطل لأول مرة بالمكياج السموكي البارز .. صور

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 3 يونيو 2019 - 12:46 صباحًا
ابنة هيفاء وهبي تطل لأول مرة بالمكياج السموكي البارز .. صور

بعد أن خضعت لجلسة تصوير قبل أيام بالمكياج الناعم، رضخت ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، الشابة زينب نصر فياض لطلب متابعينها على السوشيال ميديا بالإطلالة عليهم بالمكياج الكلاسيكي السموكي بالشفاه الخمرية اللون مع العيون السموكي.

وشاركت زينب فياض الجمهور عبر حسابها على انستغرام بجلسة تصوير جديدة لها بإطلالة جمالية كلاسيكية، معتمدة على المكياج السموكي بأنامل الميكآب ارتست ” rayanartist” والتي ظللّت جفونها باللون الرمادي الداكن بأسلوب دخاني ناسب لون عينيها الخضرواتين حيث سبق وأن أشارت بأن لون عينيها هذا طبيعي ولا تستخدم العدسات اللاصقة، وأكملت مكياجها بتلوين شفاهها بالروج الخمري الداكن مع البلاشر على الخدود بنفس اللون.

ونسقت مع مكياجها هذا، تسريحة شعر كلاسيكة بأنامل مصففة الشعر ” samaha_style ” والتي اعتمدت لها تصفيفة شعر الريترو على الأكتاف مع الخصل الكيرلي، وذكرتنا هذه الإطلالة بلوك قديم ظهرت به والدتها النجمة هيفاء وهبي قبل سنوات ماضية.

زينب فياض أرفقت الصور بتعليق جاء فيه :”بحياتي اليومية وبشكل عام بحب المكياج الخفييييف، وحتى اغلب وقتي بدون مكياج، لكن حبيت انا و @rayanartist على قد ما بتطلبو مني هيدا النوع من الميكب الكلاسيك لاول مرة غيّر شوي، وبتمنى يعجبكن عليي على قد ما انا حبيتو! حبيتو متلي؟”.

المصدر: مجلة هي

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2019-06-03 2019-06-03
فنون ونجوم
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