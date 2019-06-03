زبدة “الشيا” فوائد لا تحصى للشعر والبشرة

تعتبر زبدة الشيا من أفضل المكونات الطبيعية المتعددة الفوائد كونها غنية بالفيتامينات الأساسية مثل فيتامين “أ” و”إي” ، إضافة إلى كونها غنية أيضًا بالأحماض الدهنية. تعرفي الى فوائد زبدة الشيا على البشرة والشعر.

فوائد زبدة الشيا للشعر

ترطيب الشعر من الجذور إلى الأطراف. تعمل زبدة الشيا على السيطرة على الزيوت الزائدة بفروة الرأس. حماية الشعر التالف وإيقاف تساقطه. تحتوي زبدة الشيا على أحماض دهنية تعمل على حماية فروة الرأس وتقويتها. تقوية خصلات الشعر من التكسر والتقصف وإصلاح تلف نهايات الشعر.

وصفة زبدة الشيا للعناية بالشعر

المكونات:

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا الخام ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند ملعقة صغيرة من الزبدة البلدي

طريقة التحضير والاستخدام: أذيبي زبدة الشيا قليلاً، وقومي بخلطها مع الزبدة جيدًا للحصول على قوام كريمي. أضيفي إليها زيت جوز الهند واخلطيها مرة أخرى. ادهني شعرك بالخليط مع التدليك لفروة الرأس جيدًا وبلطف. اتركي الخليط على شعرك لمدّة ساعة كاملة. اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو الخاص بنوع شعرك. كرري الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا.

فوائد زبدة الشيا للبشرة

تقضي على الخطوط الحمراء التي تظهر عند الحامل (علامات التمدد). تحتوي على الفيتامينات والمعادن المهمة في تغذية البشرة. إخفاء تجاعيد الوجه والبشرة. تساعد على غلق المسام الواسعة وتعزيز إشراقة البشرة ونضارتها. تعالج البشرة من أي حروق سببها أشعة الشمس. تعمل كبلسم للشفاه لحماية الشفاه من التشقق.

وصفة زبدة الشيا للعناية بالبشرة

المكونات: ملعقة صغيرة من زبدة الشيا 4 قطرات من زيت الزيتون

طريقة الاستخدام: امزجي زبدة الشيا مع قطرات زيت الزيتون جيدًا. وزعي المزيج على البشرة بعد تنظيفها. دلكي البشرة في شكل دائري وبلطف لمدة 5 دقائق. اتركي الخليط على البشرة لمدة 10 دقائق أخرى. اغسلي البشرة بالماء الفاتر.