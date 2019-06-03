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“المسار اللبناني” تستنكر محاولات النيل من مقام السعودية

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 3 يونيو 2019 - 11:27 صباحًا
“المسار اللبناني” تستنكر محاولات النيل من مقام السعودية

استنكرت “حركة المسار اللبناني”، في بيان اليوم (الأحد)، “محاولات النيل من مقام المملكة العربية السعودية وما تمثله في العالم العربي والإسلامي وحتى الشرق الأوسط والخليج”، ورأت أن “من يحاول الإيحاء برفضه ما يسمى صفقة القرن، ينظم الحملات الإعلامية والشعبية لها من أجل نيل ما يمكن من مكاسب”.

واعتبرت أن “القمم الأخيرة في مكة المكرمة، وما أنتجته من مواقف تعتبر خطة طريق للخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط”، ودعت “من يحاول المس بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وغيرها، إلى التوقف عن إرهابه ودعم الإرهابيين في اليمن والعراق وليبيا وغيرها والانسحاب من لعبة المحاور وحفظ ماء الوجه أمام من يمثل، أو فلينتظر الرد على افعاله والعبث الذي قام به طوال سنين، لم يحترم فيها دماء من جرهم إلى المذابح”.

وحيت حركة المسار، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على “الجهود والسعي إلى صلة الرحم العربية والإسلامية”.

المصدر: الحياة

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2019-06-03
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