هل تصدق؟ الإمساك يفقد امرأة الذاكرة لـ10 سنوات

عانت امرأة من هونغ كونغ من حالة فقدان الذاكرة على المدى القصير، وهو ما جعلها غير قادرة على تذكر أي شيء من السنوات الـ10 الأخيرة من حياتها، وذلك بعدما عانت من الإمساك وهي في المرحاض.

ووفقًا لموقع “أوديتي سنترال”، فسّر الخبراء هذه الواقعة، بأنها ناجمة عن نقص الأكسجين في أجزاء معينة من الدماغ أدى لفقدان الذاكرة على المدى القصير.

وقال أحد أفراد أسرة المرأة إنها كانت تعاني من الإمساك لفترات طويلة جدا، وهي تحاول تحريك الأمعاء، مضيفًا أنها عندما خرجت نسيت معظم الأشياء التي حدثت لها خلال العقد الماضي.

ونقلت الأسرة المرأة للمستشفى معتقدين وجود عيب في دماغها، وخلص الأطباء بعد إجراء الاختبارات، إلى أن نشاط دماغ المرأة كان طبيعيًا، لكنها أصيبت بفقدان الذاكرة على المدى القصير، وهو أمر أصاب الأسرة بالصدمة.

وأكد جراح الأعصاب الصيني بينج كسيونج، أنه يوجد حالات نادرة للغاية، يشعر فيها بعض الناس بفقدان الذاكرة نتيجة للإمساك، مشيرًا إلى أن تلك الحالة تنتج من عدم كفاية تدفق الدم للمخ مع نقص الأوكسجين.