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تركيا وكوبا تنتجان لقاحا مشتركا ضد السرطان

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 3 يونيو 2019 - 11:47 صباحًا
تركيا وكوبا تنتجان لقاحا مشتركا ضد السرطان

أعلنت وزارة الصحة التركية يوم الاثنين عن التوصل إلى اتفاق مع حكومة كوبا لإنشاء مجموعة دراسة مشتركة تعمل على إنتاج أدوية ولقاحات مختلفة، بما في ذلك لقاح ضد السرطان.

وفي بيان رسمي، قدمت الوزارة تقريرا عن اجتماع عُقد الأسبوع الماضي بين وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا ونظيره الكوبي خوسيه أنجيل بورتال ميراندا كجزء من مؤتمر صحي دولي عقد في جنيف بسويسرا.

ومن المتوقع أن يزور وفد كوبي رفيع المستوى تركيا قريبا لمناقشة هذا الأمر والقضايا الأخرى المتعلقة بالتعاون الثنائي بين البلدين، وذلك بعد أن قام وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بزيارة رسمية مهمة في منتصف هذا الشهر لمدة يومين إلى كوبا.

تركيا تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الصحة

وفقا لوكالة الأناضول للأنباء، ورد في بيان الوزارة أنه تم توقيع العديد من بروتوكولات التعاون في مجال الصحة مع حكومتي إندونيسيا وقيرغيزستان. وتشكل هذه الاتفاقيات جزءا من استراتيجية وزارة الصحة التركية لتعزيز التعاون الثنائي الدولي لتحقيق الأهداف الوطنية للاكتفاء الذاتي في مجال الصحة.

وحسب وزير الصحة، يتم حاليا إنتاج حوالي 80 بالمئة من الأدوية المستهلكة في تركيا، ويتمثل الهدف من ذلك في أن تكون اللقاحات المطلوبة في تركيا من الإنتاج الوطني بنسبة 100 بالمئة بحلول سنة 2023، تزامنا مع مئوية تأسيس الجمهورية التركية.

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2019-06-03 2019-06-03
الصحة والجمال
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