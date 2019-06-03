خالد زنان: العاصوف سقطة الإعلام ..

ينتظر المسلمون وكعادتهم سنوياً شهر رمضان بفارغ الصبر لما يحمله هذا الشهر من قدسية وروحانية ورحمة فتجتمع الأسر على موائد الإفطار صغاراً وكباراً تحفهم الألفة والسكينة وكعادة المجتمعات العربية تقضي فترات ما بعد الإفطار لمشاهدة البرامج التلفزيونية التوعوية المفيدة والتي تحرص على مشاهدتها في كل رمضان من كل عام ، مما يخلق جواً أسرياً مليئاً بالسَّعادة.

ولكن فوجئنا في الأعوام السابقة ظهور بعض البرامج الهابطة والتي لا تمت للمجتمع بصلة وأذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مسلسل العاصوف والذي يحمل في مجمل سيناريوهاته مقاطع ومشاهد وألفاظ لاتليق بمجتمع مسلم متحفظ والأجدر بنا ألا نستمع إليها ولا نعطي فرصة لأبنائنا وبناتنا بمتابعتها لما فيها من أمور بعيدة كل البعد عن الأخلاق والقيم والعادات والتقاليد لمجتمعنا لا من قديم ولا من جديد فهي تخدش الحياء العام ، ولا نعلم سبب عرض مثل تلك البرامج التافهة من قبل قنوات تحسب على الإعلام السعودي فهل هو جهل من الإعلام نشر مثل هذه البرامج الدخيلة على مجتمعنا المسلم والتي تنتهك الجو الروحاني لشهر رمضان الفضيل وصرف أموال طائلة عليها من باب الترفيه المشين و الضحك المهين والسخرية والألفاظ الخارجة عن حدود الاحترام والأدب ، إن مثل هذه المواد الإعلامية الهابطة وغيرها الكثير من البرامج والمسلسلات المدسوسة لنا في قنوات تحسب على إعلامنا.

أخيراً :

يجب تقييم محتواى كل المعروضات في رمضان وغيره دينياً وثقافياً وتربوياً وإجتماعياً من قبل لجان مختصه تابعة لوزاره الثقافه أو وزارة الإعلام قبل عرضها ومعرفة إمكانية توافقها مع ديننا الحنيف ومجتمعنا المحافظ.

عيدية :

هنأكم الله بالقبول وأسكنكم الجنة مع الرسول ورزقكم بالعيد بهجة لا تزول

عيدكم مبارك

كل عام وأنتم بخير