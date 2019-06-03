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الديوان الملكي: غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 3 يونيو 2019 - 8:34 مساءً
الديوان الملكي: غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

كل الوطن – واس: صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

” بيان من الديوان الملكي ”

جاءنا من المحكمة العليا ما يلي :

القرار رقم ( 121 / هـ ) وتاريخ 29 / 9 / 1440هـ .

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد عقدت المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ للنظر فيما يردها من المحاكم والمراصد حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1440هـ، وبعد الاطلاع على ما وردها والنظر فيه فإذا أنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر شوال هذه الليلة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته )، متفق عليه، ولثبوت ذلك لدى المحكمة العليا فإنها تقرر : أن يوم غدٍ الثلاثاء 1 / 10 / 1440هـ حسب تقويم أم القرى – الموافق 4 / 6 / 2019م هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ.

والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، والمقيمين بها من المسلمين، وجميع الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، لتسأل الله العلي القدير أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم، وجميع أعمالهم الصالحة، وأن يجمع شملهم، ويوحد كلمتهم، ويصلح ذات بينهم، ويرد كيد أعدائهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على بلادنا المباركة وجميع الأمة الإٍسلامية في عز ونصر وتمكين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

رئيس وأعضاء المحكمة العليا

عضو عضو عضو

د. خالد بن عبدالله اللحيدان ناصر بن حمد الوهيبي د . عبدالإله بن عبدالعزيز آل فريان

عضو عضو عضو

فرحان بن يحيى الفيفي محمد بن عبدالله الجارالله عبدالرحمن بن محمد الحسين

عضو عضوعضو

أحمد بن حمد المزروع حمد بن محمد أبانمي محمد بن شريم الشعبي

عضو عضو عضو

سعيد بن بريك القرني أحمد بن مقبول حكمي أحمد بن محمد الأمير

رئيس المحكمة العليا

غيهب بن محمد الغيهب

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2019-06-03
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