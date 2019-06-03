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إنشاء شركة المشاعر المقدسة للتنمية والتطوير في مكة المكرمة

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 3 يونيو 2019 - 7:46 مساءً
إنشاء شركة المشاعر المقدسة للتنمية والتطوير في مكة المكرمة

اعتمد مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، برئاسة ولي العهد، سمو الأمير محمد بن سلمان، إنشاء شركة المشاعر المقدسة للتنمية والتطوير.

وأفادت وكالة “واس” السعودية الرسمية بأن الأمير محمد بن سلمان، الذي يتولى منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ترأس، اليوم الاثنين، اجتماعها الثالث الذي عقد في قصر الصفا.

وذكرت الوكالة أن الاجتماع شمل الموافقة “على التوجه الاستراتيجي لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ووجه بالبدء في إعداد تفاصيل الخطة الاستراتيجية لمدينة مكة المكرمة ومكوناتها من البرامج والمبادرات وخطط العمل والشراكات لتنفيذها”.

واعتمد المجلس، حسب “واس”، “إنشاء شركة المشاعر المقدسة للتنمية والتطوير كشركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يكون مقرها الرئيسي في مكة المكرمة”.

وأوضحت الوكالة أن الشركة “ستقوم بدور المطور الرئيسي والمشغل المعني بتهيئة ورفع الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة للاستخدام على مدار العام لخدمة الأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن”.

وتستعد السلطات السعودية لتنظيم مناسك الحج المقبل في شهر ذي الحجة الموافق منتصف أغسطس، ومن المتوقع أن تستضيف المملكة ملايين الحجاج من كل أنحاء العالم.

المصدر: واس

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