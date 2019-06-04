5 أفلام تدخل سباق عيد الفطر السينمائي

انتهى موسم الشاشة الصغيرة وانطلق سباق السينما مبكرا، قبل ساعات من حلول عيد الفطر المبارك، حيث استقبلت دور العرض السينمائية عددا من الأعمال.

5 أفلام قررت أن تشارك في السباق السينمائي، عدد قليل من الأعمال لكنه يشهد تواجد عدد كبير من النجوم، وكذلك أحداث مختلفة في بعض هذه الأعمال.

“الممر” هو أول الأفلام المتنافسة حيث يقوم ببطولته أحمد عز وأحمد رزق وإياد نصار وعدد كبير من النجوم، خاصة أن الفيلم تتجاوز مدته الساعتين ويتناول بطولات الجيش المصري، من خلال استعراض الفترة الزمنية منذ حرب 1967 وحتى المراحل الأولى من حرب الاستنزاف.

الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفه، كما شارك أمير طعيمة في كتابة الحوار والأغاني الخاصة بالفيلم صاحب المدة الأطول زمنيا بين الأفلام المتنافسة.

أمير كرارة يسجل حضوره للعام الثاني على التوالي بعيد الفطر، هذه المرة من خلال فيلم “كازبلانكا” الذي يشاركه بطولته غادة عادل وعمرو عبد الجليل وإياد نصار.

وتدور الأحداث حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، ويتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، إلا أن واحدا منهم يقرر القيام بها بمفرده، لتنطلق الأحداث في إطار من الإثار والتشويق، ويجدد كرارة التعاون مع المخرج بيتر ميمي.

ويعود عمرو سعد إلى السينما بصحبة المنتج محمد السبكي من خلال فيلم “حملة فرعون” الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم روبي ومحمد لطفي ومحمود عبد المغني، ويقدم من خلاله سعد شخصية “يحيى فرعون” الذي يدير شبكة اغتيالات إلا أنه يقرر اصطحاب أصدقائه من أجل مهمة خارج البلاد.

الفيلم شهد أزمات عدة حيث اعتذر أكثر من نجم ومخرج عن المشاركة فيه قبل أن يتم إسناده في النهاية إلى الفنان عمرو سعد بصحبة المخرج رؤوف عبد العزيز.

الكوميديا حاضرة في الموسم السينمائي بوجهين، الأول يقدمه محمد سعد من خلال فيلمه الجديد “محمد حسين” الذي يشاركه بطولته سمير صبري ومي سليم.

ويلعب من خلاله سعد دور “سائق” في أحد الفنادق الكبرى، إلا أنه يتورط مع رجال المافيا، ويواجه اتهاما بقتل رسام كبير يعيش في فرنسا خاصة وأنه الشخص الوحيد الذي تردد عليه قبل مقتله، وهو ما يدفعه للبحث عن القاتل.

أما آخر الأفلام التي تشارك في الموسم السينمائي، هو فيلم “سبع البرمبة” للفنان رامز جلال، ويشاركه البطولة بيومي فؤاد وجميلة عوض ومحمد ثروت.

حيث يقدم من خلاله رامز جلال شخصية شاب ينتحل صفة ضابط شرطة من أجل الوصول إلى الفتاة التي يحبها، كما يشهد العمل العديد من المفارقات الكوميدية ويشهد تواجد أحمد السقا وأمير كرارة وياسر جلال كضيوف شرف في الفيلم من خلال شخصيات درامية قدموها وتعلق بها الجمهور.

المصدر: العربية نت