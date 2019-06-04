نجوم الغناء العربي تزين أمسيات السعودية بعيد الفطر!‏

تقدم الهيئة العامة للترفيه في السعودية سلسلة من الحفلات الغنائية، خلال موسم عيد الفطر، يحييها ألمع نجوم الغناء الخليجي والعربي.

وستبدأ الحفلات الفنية في ثاني أيام عيد الفطر،وعلى مدار ليلتين متتاليتين، ستقام فيهما 7 حفلات غنائية يحييها 13 مطربا ومطربة في مدن: الرياض والدمام والطائف والأحساء.

وستجمع حفلات ثاني أيام العيد الفنان رابح صقر والفنانة أنغام، بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وسيلتقي الفنان حسين الجسمي والفنانة أصالة في الظهران إكسبو.

وستشهد الطائف حفلة للفنان خالد عبد الرحمن والفنان رامي عبد الله، في الصالة الرياضية المغلقة بمدينة فهد الرياضية.

كما سيشهد ثالث أيام العيد 4 حفلات يحيي أولها النجم محمد عبده بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض. وستحيي الفنانة نوال الزغبي، لأول مرة في المملكة، مع الفنان الخليجي عبد الله الرويشد، حفلة في مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

وستكون مدينة الطائف على موعد مع حفلة للنجمين حاتم العراقي وجابر الكاسر، في مدينة الملك فهد الرياضية.

وسيحيي الفنانان محمد حماقي ووليد الشامي حفلا غنائيا في الظهران إكسبو.

كما ستحيي الفنانة أحلام “موسم جدة” في عيد الفطر، بحفل غنائي في 8 يونيو في مدينة الملك عبدالله الرياضية، وتنظمه شركة “بنش مارك”.

المصدر: وكالة واس للأنباء