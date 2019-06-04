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محمد إمام لمحاربيه: شكرا.. جعلتموني أقوى

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 4 يونيو 2019 - 12:55 مساءً
محمد إمام لمحاربيه: شكرا.. جعلتموني أقوى

مع الساعات الأخيرة للموسم الدرامي الذي شهده شهر رمضان المبارك، قرر الفنان محمد عادل إمام أن يوجه رسالة إلى محبيه ومحاربيه.

وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أكد نجل الزعيم عادل إمام، أنه ليس سهلا على الإنسان أن يثبت موهبته في المجال الذي يعمل فيه والده، خاصة حينما يكون نجاح الأب قد فاق كافة المعايير ووصل إلى مرحلة لم يصل لها أحد.

مؤكدا على أنه هوجم كثيرا وتمت محاربته، لكنه لم يركز أبدا في مثل هذه الأمور، وكان كل تركيزه منصبا على العمل، وظل لسنوات كثيرة يبذل مجهودا كبيرا من أجل إثبات نفسه في مجال يحبه، إلا أنه اعتبر أن الجمهور لا يرحم أحد.

ومن الصعب للغاية أن ينجح ابن الفنان في هذا الأمر، لكن الفضل يعود إلى الجمهور الذي جعل أفلامه تحقق أعلى الإيرادات وتحصد مسلسلاته مشاهدات عالية للغاية.

ووجه محمد عادل إمام الشكر لكل من شجعه ووقف إلى جواره، معتبرا أنهم السبب بعد المولى عز وجل في أن يقوم بتوقيع عقد بأجر هو الأعلى في مصر، كما وجه الشكر إلى كل ما حاربوه لأنهم جعلوه أقوى بكثير.

ومازح بطل مسلسل “هوجان” الجميع في النهاية قائلا “خلوا بقى موضوع الزعيم على جنب.. وخلونا نشوف أكل عيشنا.. عشان اللي جاي ما جاش زيه”.

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2019-06-04 2019-06-04
فنون ونجوم
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