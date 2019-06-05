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وفاة الممثل المصري محمد نجم عن 75 عاما

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 5 يونيو 2019 - 6:32 مساءً
وفاة الممثل المصري محمد نجم عن 75 عاما

كل الوطن – الرياض: وفي الممثل المصري محمد نجم اليوم الأربعاء داخل أحد المستشفيات عن 75 عاما بعد أزمة صحية قصيرة.

وأصيب نجم بجلطة دماغية قبل أسبوعين وظل بالعناية الفائقة حتى وفاته، ومن المقرر تشييع جثمانه بعد صلاة عصر اليوم الأربعاء.

ونعاه بحزن كبير عدد من الفنانين عبر وسائل التواصل الاجتماعي إذ صادف رحيله أول أيام عيد الفطر في مصر.

ولد الفنان الراحل واسمه الحقيقي محمد محمد علي عوض في 1944 وبدأ مشواره الفني في مسرح عبد المنعم مدبولي وتتلمذ على يديه.

خاض في حقبة السبعينات تجربة السينما فقدم أدوارا بسيطة في عدد من الأفلام منها (حكايتي مع الزمان) و(مولد يا دنيا) و(صانع النجوم) لكنه فضل التركيز في المسرح.

كانت مسرحية “عش المجانين” التي قدمها أمام حسن عابدين وليلى علوي وميمي جمال عام 1979 ولعب فيها أكثر من شخصية شهادة ميلاده بعالم الكوميديا وتأشيرة دخوله لقلوب المشاهدين.

قدم على مدى أربعة عقود عشرات المسرحيات منها (الكدابين أوي) و(عبده يتحدى رامبو) و(أولاد دراكولا) و(واحد لمون والتاني مجنون) و(البلدوزر) و(كحيون ربح المليون) و(أصل وخمسة) وأسس فرقته المسرحية الخاصة التي حملت اسمه.

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2019-06-05 2019-06-05
فنون ونجوم
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