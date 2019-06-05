الجماهير تمنع محمد صلاح من أداء صلاة العيد

كل الوطن – الرياض: انتقد اللاعب المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، اليوم الأربعاء تصرفات بعض الجماهير التي تجمعت حول بيته ومنعته من الخروج إلى أداء صلاة العيد، وفق ما كتبه عبر حسابه الرسمي على “تويتر”.

وكتب صلاح فيما معناه: ” ما يحدث من بعض الصحفيين وبعض الناس أنني غير قادر على الخروج من البيت من أجل صلاة العيد. هذا ليس حباً بل عدم احترام خصوصية وعدم احترافية”.

الجدير بالذكر أن مهاجم ليفربول عاد إلى مسقط رأسه بمحافظة الغريبة في مصر، يوم الثلاثاء، ليقرر قضاء عيد الفطر وسط أهله وأصدقائه في قرية “نجريج”.