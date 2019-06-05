عيد ضاحية الدمام مسجد بر الوالدين ..

الدمام – خالد زنان: بالبهجة والسرور وأفراح إتمام رمضان واستقبال عيد الفطر أقيمت مأدبة فطور ومعايدة بعد أداء صلاة العيد وفي بادرة كريمة أقام جماعة مسجد بر الوالدين بحي الضاحية بالدمام بمناسبة عيد الفطر المبارك وذلك في حضور بعضاً من العمالة المقيمة في الحي لمشاركتهم فرحة العيد وادخال البهجة والسرور عليهم لتخفيف معاناة وألم بعدهم عن أهلم وذويهم في بلدانهم للبحث عن مصادر رزق لهم حيث قدم سكان الحي المأكولات والحلويات و فقرات ترفيهية لإضفاء طابع الرفاهية والسرور.

كان لبعض سكان الحي جهد يشكرون عليه في لم شمل أهل الحي وتجمعهم بين الفينة والأخرى والعمل على تقريب وجهات النظر وأخذ الآراء والاستشارة من قبل سكان الحي في كل الأمور المتعلقة بالمسجد وإقامة بعض المآدب الخيرية التي يجتمع فيها الجميع ، وكان لأهل الحي حضور كبير ومسامهة كل بيت بما تجود به نفسه من رزق الله سبحانه وتعالى ؛ وبعد الإفطار اجتمع الجميع لتبادل الأحاديث الودية وتوزيع الهدايا للمحافظين على جماعة المسجد احتذاء بسنة الرسول ﷺ وترغيباً للجميع من أجل أداء الفرائض في المساجد.

نسأل الله أن يجازي القائمين على هذا التجمع خير الجزاء. وكل عام وانتم بخير.