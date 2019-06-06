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السعودية تدعو الأطراف في السودان لتغليب صوت العقل واستئناف الحوار

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 6 يونيو 2019 - 6:13 مساءً
السعودية تدعو الأطراف في السودان لتغليب صوت العقل واستئناف الحوار

سي أن أن: طالبت المملكة العربية السعودية كافة الأطراف في السودان بتغليب منطق الحكمة وصوت العقل والحوار البناء، مؤكدة أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في السودان، والتي أدت إلى وقوع قتلى وجرحى، وعبرت المملكة عن أملها في تغليب منطق الحكمة وصوت العقل والحوار البناء لدى كافة الأطراف السودانية بما يحفظ أمن واستقرار السودان، كما أكدت المملكة حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، دعمها للسودان وكل ما يحقق أمنه واستقراره.

جاء الموقف السعودي بعد ساعات من إعلان عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان دعوته لاستكمال المفاوضات مع القوى السياسية المعارضة في السودان حتى نقل السلطة إلى حكومة منتخبة، وإعلانه التحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة التي جرت قبل يومين وأسفرت عن مقتل 60 شخصا حتى الآن، فيما كانت قوى إعلان الحرية والتغيير أعلنت العصيان المدني الشامل احتجاجا على أحداث فض الاعتصام.

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2019-06-06
عربي ودولي
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