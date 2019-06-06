تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن إيقاف رئيس “كاف” في فرنسا والتحقيق معه بسبب الفساد كل الوطن ألمانيا: الحكم بالسجن مدى الحياة على ممرض قتل 85 مريضاً كل الوطن الاتحاد الأفريقي يعلّق عضوية السودان حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية كل الوطن بالفيديو.. في عمل بطولي شاب جزائري ينقذ امرأتين من حريق مهول كل الوطن عروض عالمية تستقطب زوار ومرتادي فعاليات العيد كل الوطن ولادة طفلة بوزن ربع كيلوغرام.. إليكم قصتها الغريبة كل الوطن بعد أخبار حملها صورة لشيرين عبد الوهاب تشعل المواقع… ما السبب؟ كل الوطن بالصورة.. أصالة تخطف الأنظار بفستان يجمع الاحتشام والجرأة… شاهدوها كل الوطن هل نعاني من الإمساك دون أن ندري؟ كل الوطن السعودية تدعو الأطراف في السودان لتغليب صوت العقل واستئناف الحوار
» » بالصورة.. أصالة تخطف الأنظار بفستان يجمع الاحتشام والجرأة… شاهدوها

بالصورة.. أصالة تخطف الأنظار بفستان يجمع الاحتشام والجرأة… شاهدوها

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 6 يونيو 2019 - 6:29 مساءً
بالصورة.. أصالة تخطف الأنظار بفستان يجمع الاحتشام والجرأة… شاهدوها

أذهلت الفنانة السورية أصالة متابعيها بالإطلالة التي اعتمدتها أثناء إحيائها حفلها في الدمام، حيث تجرأت على اختيار فستان بلون صارخ.

ونشرت الفنانة على حسابها على تطبيق “إنستغرام” صورة التقطت لها على هامش الحفل وبدت فيها وهي ترتدي فستاناً باللون الأخضر البراق مع كمّين على شكل كاب.

وهو ما أحدث ضجة كبيرة جداً، إذ أبدى أكثر من 58 ألف متابع إعجابهم بهذه الإطلالة.

وتعليقاً عليها كتبت الفنانة: “الحمد لله كانت حفلة أكتر من حلوة والنّاس سمّيعة وحلوين وأهلّ طيبين وعيدي معهم كان غير في دمّام الذوق والرقيّ وفستاني من صديق القلّب المُبدع نيكولا جبران وكلّ الشكر لكلّ مم اهتمّ اليوم فيني”.

ونشر المصمم بدوره على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات صورتين للفنانة مع التعليق: “الأصالة في الدمام. لوك بالأخضر الزمردي، صنع للفريدة، الجميلة والملكية”.

وردت عليه أصالة: “اشتقت لك ثم اشتقت لك ياروح القلب يانوني”. كما علقت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي معلنة إعجابها باللوك وكتبت: ” طالعة بتجنني” و”ملكة”.

مجلّة لها

رابط مختصر
2019-06-06
فنون ونجوم
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن