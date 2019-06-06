بالصورة.. أصالة تخطف الأنظار بفستان يجمع الاحتشام والجرأة… شاهدوها

أذهلت الفنانة السورية أصالة متابعيها بالإطلالة التي اعتمدتها أثناء إحيائها حفلها في الدمام، حيث تجرأت على اختيار فستان بلون صارخ.

ونشرت الفنانة على حسابها على تطبيق “إنستغرام” صورة التقطت لها على هامش الحفل وبدت فيها وهي ترتدي فستاناً باللون الأخضر البراق مع كمّين على شكل كاب.

وهو ما أحدث ضجة كبيرة جداً، إذ أبدى أكثر من 58 ألف متابع إعجابهم بهذه الإطلالة.

وتعليقاً عليها كتبت الفنانة: “الحمد لله كانت حفلة أكتر من حلوة والنّاس سمّيعة وحلوين وأهلّ طيبين وعيدي معهم كان غير في دمّام الذوق والرقيّ وفستاني من صديق القلّب المُبدع نيكولا جبران وكلّ الشكر لكلّ مم اهتمّ اليوم فيني”.

ونشر المصمم بدوره على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات صورتين للفنانة مع التعليق: “الأصالة في الدمام. لوك بالأخضر الزمردي، صنع للفريدة، الجميلة والملكية”.

وردت عليه أصالة: “اشتقت لك ثم اشتقت لك ياروح القلب يانوني”. كما علقت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي معلنة إعجابها باللوك وكتبت: ” طالعة بتجنني” و”ملكة”.

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