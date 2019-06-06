بعد أخبار حملها صورة لشيرين عبد الوهاب تشعل المواقع… ما السبب؟

تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفتت كل الأنظار للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وبدت الأخيرة في الصورة بإطلالة جذابة جداً حيث اعتمدت الشعر الطويل ومكياج عيون ناعماً واكتفت بلمسة من أحمر شفاه بلون شفتيها الطبيعي.

وأشعل اللوك موجة واسعة من التعليقات حيث عبر الكثير من المتابعين عن إعجابهم بجمالها وتساءلوا عما إذا كانت الصور قديمة أم أنها أضافت الخصلات إلى شعرها القصير.

وفي المقابل لم تنشر النجمة الصورة على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

ويشار إلى أن جدلاً أثير مؤخراً حول احتمال حملها بعد انتشار صورة لها في أحضان زوجها وهو يضع يده على بطنها.

وتساءل الكثيرون عن مدى صحة ذلك، علماً أن زوج شيرين، الفنان حسام حبيب، أعلن في اللقاء الذي أجري معه ضمن برنامج “عايشة شو” الذي تقدمه الإعلامية عائشة عثمان على شاشة قناة “النهار” رغبته في الإنجاب من الفنانة.

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