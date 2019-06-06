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ولادة طفلة بوزن ربع كيلوغرام.. إليكم قصتها الغريبة

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 6 يونيو 2019 - 6:31 مساءً
ولادة طفلة بوزن ربع كيلوغرام.. إليكم قصتها الغريبة

شهدت مستشفى في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية ولادة طفلة بوزن منخفض جداً، تجاوز الأوقية الواحدة ببضعة غرامات.

وذكر مصدر من مستشفى Sharp Mary Birch de San Diego أن وزن الطفلة بلغ ساعة ولادتها 245 غراماً وأنها ولدت في بداية الشهر السادس من الحمل عن طريق العملية القيصرية.

وأفاد، بحسب موقع Femme Actuelle، بأن الأطباء قرروا إجراء العملية بشكل طارئ بسبب تعقيدات في الحمل عرضت حياة الأم للخطر.

وقالت والدة الأخيرة في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي: “كان ذلك اليوم الأكثر رعباً في حياتي. كان على الأطباء أن يجروا العملية فيما كنت أردد أن الطفلة لن تبق على قيد الحياة إذا ولدت في الأسبوع الـ23 من الحمل”.

وعلقت إحدى الممرضات التي شاركت في عملية الولادة: “إنها أعجوبة هذا أكيد” مشيرة إلى أن الفريق الطبي أطلق اسم “سابي” على الطفلة. وأضافت: “لم تعان من أي مشكلة تقريباً مثل النزف الدماغي أو مشاكل الرئتين والقلب التي يعاني منها الأطفال المولودون قبل الأوان”.

ويشار إلى أن طول الطفلة لم يتخط الـ23 سنتم. لكن بعد مرور أشهر على ولادتها تمكنت من اكتساب الوزن حيث وصل إلى 2.3 كيلوغراماً.

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2019-06-06 2019-06-06
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