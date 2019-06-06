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الاتحاد الأفريقي يعلّق عضوية السودان حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 6 يونيو 2019 - 6:48 مساءً
الاتحاد الأفريقي يعلّق عضوية السودان حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية

كل الوطن – د ب أ: أعلن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي تعليق عضوية السودان اعتبارا من تاريخه عقب القمع العنيف للمتظاهرين.

وقال المجلس في موقع “تويتر” إنه سيتم استبعاد الدولة الواقعة في شرق افريقيا من “كافة أنشطة الاتحاد الأفريقي حتى يتم الإنشاء الفعلي لسلطة انتقالية بقيادة مدنية ، بوصف ذلك السبيل الوحيد لتمكين السودان من الخروج من الأزمة الحالية”.

ويأتي القرار عقب قيام قوات الأمن السودانية بفتح النار على المتظاهرين السلميين في العاصمة الخرطوم يوم الاثنين الماضي مما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.

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2019-06-06 2019-06-06
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