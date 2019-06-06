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ألمانيا: الحكم بالسجن مدى الحياة على ممرض قتل 85 مريضاً

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 6 يونيو 2019 - 6:54 مساءً
ألمانيا: الحكم بالسجن مدى الحياة على ممرض قتل 85 مريضاً

كل الوطن – د ب أ : قضت المحكمة الإقليمية بمدينة أولدنبورج بالسجن مدى الحياة ضد الممرض السابق نيلس هوجل وأدانته بتهمة قتل في 85 مريضا.

يذكر أن هوجل قتل ضحاياه بالحقن في الفترة بين عامي 2000 و2005 في مستشفيات بمدينتي أولندبورج ودلمنهورست في ولاية سكسونيا السفلى شمالي ألمانيا، واعترف هوجل نفسه بارتكاب 43 جريمة قتل.

ومن جانبه قال زباستيان بورمان كبير القضاة بالمحكمة اليوم إن هذه الجرائم حطمت كل الحدود، يشار إلى أنه تم رفع دعوى ضد هوجل على خلفية اتهامات بالقتل في مئة حالة. وبذلك تكون المحكمة أعلنت براءته في 15 حالة منها، بعد إثبات إدانته في 85 حالة.

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2019-06-06 2019-06-06
جرائم وحوادث
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