تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن إمام المسجد النبوي: التجارة والسعادة في طاعة الله كل الوطن النيابة العامة تعترض على الحكم بالسجن 10 أشهر على “متحرش الخبر” كل الوطن هل حان الوقت لاعتبار السكر خطرا على الصحة مثل التدخين؟ كل الوطن في عسير: العثور على طفل مشنوق في منزله كل الوطن “فيسبوك” تمنع “هواوي” من التثبيت المسبق لجميع تطبيقاتها كل الوطن مصنع “الصواريخ الباليستية” بالسعودية… هل نفّذ محمد بن سلمان تحذيره؟ كل الوطن 7 أطعمة تحمي من الخرف كل الوطن حراسة استثنائية على الفرعون صلاح خلال “أمم إفريقيا” كل الوطن صلاح ينشر صورة له على الشاطئ بثياب البحر (صورة) كل الوطن نشروا صورة له وسخروا من وزنه الزائد على المواقع… هكذا خسر 45 كيلو منه
» » نشروا صورة له وسخروا من وزنه الزائد على المواقع… هكذا خسر 45 كيلو منه

نشروا صورة له وسخروا من وزنه الزائد على المواقع… هكذا خسر 45 كيلو منه

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 7 يونيو 2019 - 1:50 مساءً
نشروا صورة له وسخروا من وزنه الزائد على المواقع… هكذا خسر 45 كيلو منه

تمكن شاب بريطاني من خسارة أكثر من 45 كيلوغراماً من وزنه الزائد في مدة غير طويلة. وتعود القصة إلى ما قبل سنوات قليلة، عندما تعرض للتنمر أثناء حضوره مهرجاناً للموسيقى في سيدني في أستراليا.

والتقط له بعض الحاضرين حينها صوراً قاموا بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أشعل حملة من التنمر ضده. كما أطلقت عليه أقسى العبارات الساخرة.

ونقلت عنه صحيفة Daily Telegraph قوله: “اتصل بي صديقي وأخبرني أنه تم نشر صورة لي على المواقع وأن ذلك سيزعجني كثيراً”.

وأشار إلى أنه شاهد الصورة وبدأ بقراءة التعليقات القاسية عليها، لافتاً إلى أن وزنه وصل في تلك المرحلة إلى 127 كيلوغراماً. لكن بدلاً من أن يشعر بالانزعاج قرر إعادة النظر في نظامه الغذائي واتباع قواعد حياتية صحية.

وبدأ برنامجه بالانتساب إلى ناد رياض وتمكن في الأشهر الـ8 الأولى من خسارة 25 كيلوغراماً.

كذلك توقف عن تناول الأطعمة الجاهزة وبات يعد أطباقه الصحية في المنزل إلى أن خسر 20 كيلوغراماً إضافية.

وبعد ذلك زار الشاب أصدقاءه الأستراليين مجدداً واذهلهم بالتغيّر الكبير الذي حدث في شكله.

وكالات

رابط مختصر
2019-06-07 2019-06-07
منوعات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن