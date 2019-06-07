نشروا صورة له وسخروا من وزنه الزائد على المواقع… هكذا خسر 45 كيلو منه

تمكن شاب بريطاني من خسارة أكثر من 45 كيلوغراماً من وزنه الزائد في مدة غير طويلة. وتعود القصة إلى ما قبل سنوات قليلة، عندما تعرض للتنمر أثناء حضوره مهرجاناً للموسيقى في سيدني في أستراليا.

والتقط له بعض الحاضرين حينها صوراً قاموا بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أشعل حملة من التنمر ضده. كما أطلقت عليه أقسى العبارات الساخرة.

ونقلت عنه صحيفة Daily Telegraph قوله: “اتصل بي صديقي وأخبرني أنه تم نشر صورة لي على المواقع وأن ذلك سيزعجني كثيراً”.

وأشار إلى أنه شاهد الصورة وبدأ بقراءة التعليقات القاسية عليها، لافتاً إلى أن وزنه وصل في تلك المرحلة إلى 127 كيلوغراماً. لكن بدلاً من أن يشعر بالانزعاج قرر إعادة النظر في نظامه الغذائي واتباع قواعد حياتية صحية.

وبدأ برنامجه بالانتساب إلى ناد رياض وتمكن في الأشهر الـ8 الأولى من خسارة 25 كيلوغراماً.

كذلك توقف عن تناول الأطعمة الجاهزة وبات يعد أطباقه الصحية في المنزل إلى أن خسر 20 كيلوغراماً إضافية.

وبعد ذلك زار الشاب أصدقاءه الأستراليين مجدداً واذهلهم بالتغيّر الكبير الذي حدث في شكله.

وكالات